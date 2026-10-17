Jason Statham trở lại với những màn hành động nghẹt thở

Trong trailer “The Beekeeper 2”, Jason Statham trở lại với vai Adam Clay - người đàn ông có quá khứ bí ẩn, sở hữu kỹ năng chiến đấu vượt trội và sẵn sàng đối đầu với những thế lực nguy hiểm. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng, phong thái bất cần và những pha hành động quyết liệt, nam diễn viên tiếp tục phát huy hình tượng đã làm nên "thương hiệu" của mình.

Từ “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” (1998), bộ phim đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp, đến “The Transporter” (2002), Statham từng bước định hình phong cách riêng. Nhân vật của anh thường ít lời, hành động dứt khoát, bình tĩnh trước nguy hiểm và luôn tìm cách giành lại quyền chủ động.

Trong “The Beekeeper”, Jason Statham vào vai Adam Clay, người đàn ông có quá khứ bí ẩn bước vào cuộc chiến chống lại đường dây lừa đảo và những thế lực đứng sau. Ảnh: NSX

Hình tượng này tiếp tục được củng cố qua loạt phim “The Expendables”, “Fast & Furious” và “The Beekeeper”. Thay vì dựa vào siêu năng lực hay những màn phô diễn kỹ xảo, các vai diễn của Statham chủ yếu tạo sức hút từ thể lực, kỹ năng chiến đấu, những cuộc truy đuổi và màn đối đầu trực diện.

Trước khi theo đuổi nghiệp diễn, Statham từng là vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp của Anh. Nền tảng thể thao cùng khả năng thực hiện các pha hành động góp phần tạo nên phong cách biểu diễn giàu tính thể chất, giúp anh duy trì vị trí riêng trong dòng phim hành động thương mại.

Dù vậy, việc gắn bó lâu dài với một hình tượng cũng khiến các vai diễn của Statham đôi khi thiếu sự khác biệt về tính cách và cách giải quyết xung đột. Tuy nhiên, sự nhất quán ấy lại trở thành lợi thế khi khán giả đã quen thuộc với phong cách lạnh lùng, quyết đoán của nam diễn viên.

Nhân vật của Jason Statham chinh phục khán giả bằng thể lực, kỹ năng chiến đấu và sự quyết đoán - những yếu tố tạo nên dấu ấn riêng của nam diễn viên. Ảnh: NSX

Trong “The Beekeeper 2”, Adam Clay bước vào cuộc chiến mới khi đối đầu với chính tổ chức bí mật mà anh từng phục vụ. Tình huống này mở ra những diễn biến mới cho nhân vật, trong khi các màn chiến đấu vẫn là điểm nhấn của bộ phim. Tác phẩm do Timo Tjahjanto đạo diễn, dự kiến khởi chiếu tại Mỹ ngày 15/1/2027.

Sau nhiều năm, Jason Statham không cần liên tục thay đổi hình ảnh để duy trì sức hút. Bản sắc rõ nét, phong cách hành động đặc trưng và khả năng đưa hình mẫu người hùng quen thuộc vào những câu chuyện mới tiếp tục là yếu tố giúp anh giữ chỗ đứng trong dòng phim hành động.