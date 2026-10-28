Janus Henderson và Centrifuge ra mắt quỹ Nasdaq-100 trên blockchain Stellar

Ngày 27/10/2026, tập đoàn quản lý tài sản Janus Henderson và công ty công nghệ tài chính Centrifuge công bố ra mắt JQQQ, quỹ đầu tư được thiết kế để theo dõi chỉ số Nasdaq-100 thông qua hạ tầng blockchain Stellar.

Theo thông cáo chính thức, JQQQ được hai doanh nghiệp giới thiệu là quỹ đầu tiên phát hành trực tiếp trên blockchain, cung cấp khả năng tiếp cận Nasdaq-100 thông qua chiến lược đầu tư được đơn vị phát hành bảo trợ. Sản phẩm sử dụng chỉ số Nasdaq-100 theo thỏa thuận cấp phép với Nasdaq.

Khác với hình thức số hóa chứng khoán đã phát hành, JQQQ được xây dựng để phát hành và vận hành ngay trên blockchain công khai. Centrifuge cung cấp hạ tầng công nghệ, cho phép kết nối sản phẩm đầu tư với các ứng dụng tài chính số.

Về cấu trúc pháp lý, JQQQ là danh mục đầu tư tách biệt thuộc Anemoy Capital SPC Limited, doanh nghiệp đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI). Anemoy Asset Management Limited đảm nhiệm vai trò quản lý đầu tư, trong khi Janus Henderson Investors US LLC là đơn vị quản lý đầu tư phụ.

Janus Henderson hợp tác với Centrifuge phát triển quỹ JQQQ theo dõi Nasdaq-100 trên mạng blockchain Stellar. Ảnh minh họa.

Cấu trúc này cho thấy token hóa không đồng nghĩa nhà đầu tư trực tiếp sở hữu cổ phiếu của các doanh nghiệp trong Nasdaq-100. JQQQ cung cấp mức độ tiếp xúc kinh tế gián tiếp với sản phẩm đầu tư theo dõi chỉ số, không trao quyền cổ đông đối với các doanh nghiệp cấu thành chỉ số.

Theo Janus Henderson, nền tảng quỹ trên blockchain của tập đoàn hiện có hơn 1 tỷ USD thuộc các chiến lược đầu tư tổ chức, bao gồm trái phiếu kho bạc Mỹ, tín dụng cấu trúc và cổ phiếu niêm yết. Con số này phản ánh quy mô của nền tảng, không phải lượng vốn huy động riêng của JQQQ.

Một điểm đáng chú ý là khả năng sử dụng chứng chỉ quỹ được token hóa trong các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi). Về mặt công nghệ, sản phẩm có tiềm năng tích hợp vào danh mục đầu tư lập trình được, hoạt động cho vay hoặc sử dụng làm tài sản bảo đảm.

Tuy nhiên, Janus Henderson nhấn mạnh các chức năng này phụ thuộc vào bên thứ ba, điều kiện pháp lý và tư cách nhà đầu tư. Doanh nghiệp không trực tiếp cung cấp hay bảo trợ những hoạt động cho vay, thế chấp nói trên.

JQQQ chỉ dành cho nhà đầu tư đủ điều kiện tại các thị trường được phép phân phối và không cung cấp cho đối tượng được xác định là “U.S. persons”. Thông cáo chưa công bố quy mô vốn ban đầu, thời điểm bắt đầu nhận vốn hay cơ chế mua lại chi tiết.

Bên cạnh triển vọng mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm tài chính, JQQQ còn đối mặt với rủi ro từ hợp đồng thông minh, ví điện tử, mạng blockchain và các nền tảng trung gian. Những sự cố này có thể làm chậm hoặc ngăn cản giao dịch, mua lại chứng chỉ quỹ, thậm chí gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Sự xuất hiện của JQQQ phản ánh xu hướng đưa sản phẩm đầu tư truyền thống lên blockchain. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình không chỉ phụ thuộc công nghệ mà còn nằm ở quyền lợi pháp lý, tính thanh khoản và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.