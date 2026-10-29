Jang Wonyoung lại bị chỉ trích vì thái độ với 'đàn em A2O LITE

Thành viên IVE - Jang Wonyoung một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội khi bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích vì cách đáp lại lời chào của đàn em A2O LITE. Tuy nhiên, đoạn video ghi lại toàn bộ khoảnh khắc cho thấy nữ thần tượng vẫn nhìn đối phương, nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ và vỗ tay chúc mừng chiến thắng. Nhiều người cho rằng những lời chỉ trích lần này là quá khắt khe, thậm chí mang tính soi mói.

Theo Xports News ngày 23/10/2026, tranh cãi bắt nguồn từ chương trình âm nhạc M Countdown phát sóng ngày 22/10. Trong chương trình, A2O LITE - nhóm nhạc nữ tân binh do nhà sản xuất Lee Soo Man thành lập đã giành vị trí quán quân với ca khúc debut NEON.

Sau khi kết quả được công bố, các nghệ sĩ có mặt trên sân khấu lần lượt gửi lời chúc mừng đến nhóm nhạc đàn em. Trong khoảnh khắc này, thành viên Lada đứng cạnh Jang Wonyoung và cúi người chào nữ thần tượng.

Jang Wonyoung khi đó diện một chiếc váy ngắn màu hồng kết hợp với găng tay xanh. Cô nhìn Lada, nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ rồi tiếp tục vỗ tay chúc mừng chiến thắng của A2O LITE. Khoảnh khắc tưởng chừng bình thường này sau đó lại trở thành chủ đề bàn tán khi một đoạn video ngắn được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến.

Một số cư dân mạng cho rằng Jang Wonyoung chỉ gật đầu nhẹ, không cúi người sâu như Lada. Bên cạnh đó, biểu cảm của nữ thần tượng cũng bị nhận xét là lạnh lùng, thiếu sự thân thiện với đàn em. Thậm chí, có người còn suy đoán cô cảm thấy ghen tị trước thành tích của nhóm nhạc tân binh.

Tuy nhiên, những nhận xét này nhanh chóng vấp phải ý kiến phản đối. Trong đoạn video được chia sẻ, Jang Wonyoung vẫn giao tiếp bằng mắt với Lada, cúi đầu đáp lại lời chào và dành những tràng vỗ tay chúc mừng cho chiến thắng của A2O LITE. Vì vậy, việc cho rằng cô phớt lờ đàn em dường như không phù hợp với những gì diễn ra trong đoạn ghi hình.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Jang Wonyoung trở thành đối tượng bị chỉ trích vì những hành động nhỏ nhặt hoặc biểu cảm trên gương mặt. Nữ thần tượng nhiều lần vướng vào những tranh luận được cho là xuất phát từ cách diễn giải khắt khe của một bộ phận khán giả.

Gần đây, cô từng đối mặt với nghi vấn hát nhép một mình trên sân khấu. Trong một sự việc khác, việc khoanh tay khi lắng nghe nhân viên tại khu vui chơi giải trí giải thích cũng khiến cô vướng tranh cãi về thái độ. Những tình huống tưởng chừng không quá nghiêm trọng này liên tục bị đưa ra bàn luận, khiến hình ảnh của Jang Wonyoung thường xuyên trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Sau khi tranh cãi mới nhất nổ ra, nhiều người hâm mộ và cư dân mạng đã lên tiếng bảo vệ nữ thần tượng. Các ý kiến cho rằng khoảnh khắc giữa Jang Wonyoung và Lada vốn không có gì căng thẳng, đồng thời chỉ trích việc một hành động xã giao thông thường bị diễn giải theo hướng tiêu cực.

Một số bình luận đáng chú ý gồm: "Hai người tương tác rất thân thiện, rốt cuộc có gì sai?", "Đừng bắt nạt Jang Wonyoung nữa", "Lại bắt đầu rồi" và "Đừng cố tìm lỗi ở những thần tượng trẻ tuổi một cách vô lý". Những phản ứng này cho thấy sự mệt mỏi của một bộ phận khán giả trước việc Jang Wonyoung liên tục bị đặt dưới sự soi xét. Thay vì đánh giá hành động của nữ thần tượng dựa trên toàn bộ tình huống, một số ý kiến cho rằng những đoạn video ngắn, thiếu bối cảnh có thể khiến sự việc bị diễn giải theo hướng bất lợi cho người trong cuộc.

Trong môi trường giải trí Hàn Quốc, nơi mọi cử chỉ của thần tượng đều có thể trở thành chủ đề bàn luận, những khoảnh khắc trên sân khấu đôi khi bị phân tích vượt xa ý nghĩa ban đầu. Trường hợp của Jang Wonyoung một lần nữa đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa việc góp ý hành vi của nghệ sĩ và sự chỉ trích quá mức đối với những chi tiết nhỏ nhặt.

Trong khi tranh cãi vẫn thu hút sự chú ý, IVE cũng đang chuẩn bị cho màn trở lại với sản phẩm âm nhạc mới. Nhóm đã phát hành trước ca khúc Looks Can Kill vào ngày 19/10, trong khi mini album cùng tên dự kiến ra mắt vào ngày 26/10.

Về phía A2O LITE, nhóm tiếp tục ghi dấu ấn với khởi đầu thuận lợi khi giành ba chiến thắng trên các chương trình âm nhạc chỉ sau 10 ngày ra mắt. Thành tích này cho thấy sức hút đáng chú ý của tân binh trên đường đua Kpop.