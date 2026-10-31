Jang Wonyoung (IVE) khoe nhan sắc tựa công chúa

Theo MyDaily, mới đây, Jang Wonyoung đăng tải lên Instagram cá nhân loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc khi tham dự một sự kiện. Đáng chú ý, nữ ca sĩ không đính kèm bất kỳ dòng chú thích nào mà chỉ đơn giản chia sẻ những hình ảnh mới nhất của mình.

Jang Wonyoung đăng tải lên Instagram cá nhân loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc khi tham dự một sự kiện.

Trong loạt ảnh, thành viên IVE diện áo len màu be kết hợp cùng chân váy ngắn, tạo nên tổng thể trẻ trung, thanh lịch. Cô ôm một bó hoa trước ngực, khoe vẻ ngoài trong trẻo cùng thần thái dịu dàng.

Mái tóc dài được tạo kiểu nhẹ nhàng, kết hợp với lối trang điểm tự nhiên giúp Jang Wonyoung làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt. Hình ảnh mới khiến nữ thần tượng được ví như một nàng công chúa.

Mái tóc dài được tạo kiểu nhẹ nhàng, kết hợp với lối trang điểm tự nhiên giúp Jang Wonyoung nổi bật.

Jang Wonyoung sinh năm 2004, là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ thần tượng K-pop hiện nay. Bên cạnh hoạt động âm nhạc cùng IVE, cô còn được chú ý trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo.

Ở tuổi 22, nữ thần tượng duy trì lịch trình bận rộn, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thương hiệu và cập nhật những hình ảnh đời thường trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý với diện mạo mới, Jang Wonyoung còn đang tích cực quảng bá sản phẩm âm nhạc cùng IVE.

Ngày 26/10, nhóm nhạc nữ chính thức trở lại đường đua K-pop với album mới mang tên Looks Can Kill. Theo giới thiệu, sản phẩm tiếp tục mở rộng thế giới quan mang màu sắc mà IVE đã xây dựng trong những dự án trước đó, đồng thời thể hiện hình ảnh tự tin, quyến rũ và đầy sức hút của các thành viên.

Ở tuổi 22, Jang Wonyoung duy trì lịch trình bận rộn, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thương hiệu và cập nhật những hình ảnh đời thường trên mạng xã hội.

Màn tái xuất đánh dấu hoạt động âm nhạc mới của IVE trong giai đoạn cuối năm 2026, khi nhóm tiếp tục theo đuổi phong cách riêng giữa thị trường K-pop cạnh tranh sôi động.

Giữa lịch trình quảng bá album, loạt ảnh mới của Jang Wonyoung tiếp tục nhận được sự quan tâm, cho thấy sức hút của nữ thần tượng không chỉ trên sân khấu mà còn trong các hoạt động thời trang.