Jang Wonyoung (IVE) khiến fan lo lắng vì vết đỏ bất thường trên xương quai xanh

Theo MyDaily, mới đây, Jang Wonyoung - thành viên nhóm nhạc IVE đã đăng tải loạt ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân, nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trong những bức ảnh được công bố, nữ thần tượng diện chiếc váy đen với thiết kế trễ vai, khoe bờ vai thanh mảnh và phần xương quai xanh. Cô kết hợp trang phục cùng những món trang sức vàng nổi bật, tạo nên tổng thể thanh lịch và sang trọng.

Trong những bức ảnh được công bố, nữ thần tượng diện chiếc váy đen với thiết kế trễ vai, khoe bờ vai thanh mảnh và phần xương quai xanh.

Jang Wonyoung lựa chọn kiểu tóc búi gọn tự nhiên, giúp tôn lên đường nét khuôn mặt. Trong một số khoảnh khắc, nữ ca sĩ còn nháy mắt hoặc nghiêng đầu tạo dáng trước ống kính, thể hiện vẻ ngoài đáng yêu quen thuộc.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý nhất lại là một vết đỏ xuất hiện ở khu vực xương quai xanh của Jang Wonyoung. Trước những thắc mắc về dấu vết bất thường, nữ thần tượng chủ động giải thích nguyên nhân ngay trong bài đăng.

Điều khiến người hâm mộ chú ý nhất lại là một vết đỏ xuất hiện ở khu vực xương quai xanh của Jang Wonyoung.

"Tôi để túi giữ nhiệt trên người quá lâu nên da bị đỏ lên", Jang Wonyoung chia sẻ. Thành viên IVE còn hài hước mô tả thói quen thường ngày của bản thân: "Lịch trình một ngày của Wonyoung: Cảm thấy lạnh suốt cả ngày".

Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn đăng tải hình ảnh cầm túi giữ nhiệt trên tay và vui vẻ hỏi người hâm mộ: "Có ai muốn lấy túi giữ nhiệt của tôi không?".

Jang Wonyoung cho biết do để túi giữ nhiệt trên người quá lâu nên da bị đỏ lên.

Những chia sẻ này phần nào giải đáp thắc mắc của người hâm mộ về vết đỏ xuất hiện trên cơ thể nữ thần tượng. Đáng chú ý, bên cạnh loạt ảnh thời trang, Jang Wonyoung còn đăng tải một dòng trạng thái khiến nhiều người tò mò.

"Làm gì có lý do cụ thể nào để một người không thích một người khác chứ?", nữ ca sĩ viết.

Câu nói mang nhiều suy tư của Jang Wonyoung nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, cô không giải thích thêm về hoàn cảnh hay ý nghĩa cụ thể phía sau dòng trạng thái này.

Trước đó, Jang Wonyoung cũng trở thành tâm điểm khi tham dự sự kiện khai trương của một thương hiệu trang sức tại khu vực Gangnam, Seoul, với vai trò đại sứ thương hiệu. Tại sự kiện, nữ thần tượng gây ấn tượng với phong cách thời trang sang trọng khi kết hợp dây chuyền vàng hồng đính kim cương cùng nhẫn và đồng hồ đồng bộ.

Bên cạnh những hoạt động thời trang, Jang Wonyoung hiện tiếp tục lịch trình âm nhạc cùng IVE. Nhóm vừa phát hành mini album mới mang tên Looks Can Kill và đang tích cực quảng bá sản phẩm.

Bên cạnh những hoạt động thời trang, Jang Wonyoung hiện tiếp tục lịch trình âm nhạc cùng IVE.

Từ những khoảnh khắc xuất hiện tại sự kiện đến loạt ảnh đời thường, Jang Wonyoung tiếp tục nhận được sự quan tâm nhờ phong cách thời trang nổi bật. Đặc biệt, cách cô chủ động giải thích về vết đỏ trên xương quai xanh cũng mang đến một tình huống thú vị trong lần tương tác mới nhất với người hâm mộ.