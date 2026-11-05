Jang Wonyoung (IVE) chính thức lên tiếng sau tranh cãi

Theo MyDaily, ngày 4/11, Jang Wonyoung chia sẻ trên nền tảng giao lưu trả phí với người hâm mộ, trực tiếp làm rõ những tranh cãi liên quan đến thái độ của cô tại một sự kiện thời trang gần đây.

Thành viên IVE cho biết: "Tại sự kiện, tôi đã bỏ lỡ màn chào hỏi bằng cách áp má với một người vì lúc đó đang ở khu vực chụp ảnh, mọi thứ khá hỗn loạn. Không ngờ chuyện này cũng có thể gây hiểu lầm".

Jang Wonyoung mới đây đã lên tiếng về những ý kiến trái chiều xoay quanh hành động tại một sự kiện.

Jang Wonyoung giải thích thêm rằng cô và những người có mặt tại sự kiện vốn đã chào hỏi nhau rất thân thiết trước khi chương trình bắt đầu.

"Thậm chí trước khi sự kiện bắt đầu, chúng tôi đã chào nhau rất vui vẻ, giống như người một nhà vậy. Đương nhiên là tôi không nhìn thấy người ấy. Chẳng lẽ có ai thực sự nghĩ rằng tôi cố tình không chào sao? Nếu vậy thì tôi thật sự rất ngạc nhiên", nữ ca sĩ bày tỏ.

Trước đó, ngày 4/11, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jang Wonyoung tham dự sự kiện tại Cheongdam-dong, Seoul, hôm 28/10 bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, Jang Wonyoung xuất hiện với tư cách đại sứ thương hiệu và thực hiện màn chào hỏi bằng cách áp má với bà Laura Burdese, Giám đốc điều hành thương hiệu.

Tuy nhiên, khi ông Vincenzo Pujia, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh và bán lẻ toàn cầu của thương hiệu tiến đến để chào theo cách tương tự, Jang Wonyoung lại có động tác đưa tay lên, hơi ngả người ra sau và quay mặt sang hướng khác.

Khoảnh khắc này khiến vị lãnh đạo có phần khựng lại khi màn chào hỏi không diễn ra như dự kiến.

Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Một số người cho rằng cách phản ứng của Jang Wonyoung chưa phù hợp trong môi trường giao tiếp chuyên nghiệp, trong khi những người khác đặt nghi vấn cô cố tình tránh tiếp xúc với vị lãnh đạo nam.

Trước những suy đoán, Jang Wonyoung khẳng định bản thân đơn giản là không nhìn thấy đối phương trong lúc đang tập trung vào hoạt động chụp ảnh. Đáng chú ý, đây là một trong những lần hiếm hoi nữ thần tượng trực tiếp giải thích về những tranh cãi liên quan đến mình trên mạng xã hội.

Trước những suy đoán, Jang Wonyoung khẳng định bản thân đơn giản là không nhìn thấy đối phương trong lúc đang tập trung vào hoạt động chụp ảnh.

Theo MyDaily, từ đầu năm đến nay, Jang Wonyoung từng nhiều lần vướng vào những tranh luận không mong muốn, từ hiểu lầm về việc đến muộn tại sự kiện, nghi vấn được ưu ái ở sân bay cho đến những cử chỉ đời thường tại công viên giải trí.

Việc liên tục bị soi xét từng hành động cũng khiến một bộ phận công chúng cho rằng nữ thần tượng đang phải đối mặt với những đánh giá quá khắt khe.

Lần lên tiếng này của Jang Wonyoung phần nào làm rõ tình huống gây tranh cãi, đồng thời cho thấy không phải khoảnh khắc nào được ghi lại qua ống kính cũng phản ánh đầy đủ diễn biến thực tế.