Jang Wonyoung chứng minh 'đẳng cấp thiên tài biến hoá'

Jang Wonyoung (nhóm IVE) đã chinh phục người hâm mộ toàn cầu nhờ nhan sắc lộng lẫy cùng khả năng biến hóa xuất sắc qua nhiều phong cách đa dạng, từ hình ảnh nàng công chúa Disney trong sáng, thuần khiết cho đến vũ công ballet đầy quyến rũ.

Vừa qua, một video hậu trường có tiêu đề [IVE ON] 2026 TIMA BEHIND đã được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của IVE. Video ghi lại những khoảnh khắc tại phòng chờ khi nhóm tham dự lễ trao giải 2026 TIMA International Music Awards diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào tháng Tám.

Đảm nhận vai trò phát biểu khai mạc buổi lễ, Jang Wonyoung đã thu hút mọi ánh nhìn ngay khi vừa xuất hiện. Diện chiếc váy trắng thanh lịch cùng mái tóc uốn gợn sóng kết hợp với chiếc băng đô lấp lánh tựa vương miện, cô toát lên vẻ đẹp rạng ngời, tựa như một nàng công chúa Disney bước ra từ truyện cổ tích.

Nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính, Jang Won Young bày tỏ sự thích thú: "Hôm nay tôi rất muốn đeo băng đô nên đã tìm được một chiếc vào phút chót, và tôi cực kỳ ưng ý với nó. Một 'Met Gala' của riêng tôi, cũng không tệ chút nào". Vẻ hài lòng đầy cuốn hút của cô đã khiến các nhân viên tại trường quay cũng phải mỉm cười theo.

Sau đó, cô chăm chú tập luyện lời dẫn mở đầu và hoàn thành xuất sắc phần mở màn với kỹ năng dẫn chương trình đầy chuyên nghiệp. Tiếp nối phần mở đầu, cô lại một lần nữa khiến mọi người trầm trồ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác biệt, phô diễn sự tương phản đầy ấn tượng trong phong cách.

Trong lúc chờ nhận giải, Jang Wonyoung đứng trước ống kính và không giấu nổi sự hào hứng: "Tôi đang chờ ở phía dưới để lên nhận giải sau phần phát biểu khai mạc. Bộ trang phục hôm nay cực kỳ hợp gu tôi, và kiểu tóc cũng được làm rất đẹp nữa". Cô chia sẻ thêm về tạo hình của mình: "Concept hôm nay là một vũ công ballet mang hơi hướng ma mị, bí ẩn, toát lên vẻ sang trọng đầy cuốn hút cùng khí chất độc bản, không thể trộn lẫn".

Người hâm mộ dành vô số lời khen ngợi cho nhan sắc lộng lẫy và phong cách của Jang Wonyoung. Cô chứng minh rằng mình có thể chinh phục hoàn hảo mọi tạo hình bằng dấu ấn cá nhân riêng biệt, đúng với câu nói: "Jang Wonyoung chính là một phong cách riêng biệt không ai sánh bằng".