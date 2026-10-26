Jang Won Young (IVE) gây sốt với vóc dáng đồng hồ cát

Theo MyDaily, ngày 25/10, Jang Won Young đăng tải lên mạng xã hội loạt ảnh mới kèm dòng chú thích bằng tiếng Anh: "Life's sweeter this way" (Tạm dịch: Cuộc sống ngọt ngào hơn theo cách này).

Trong những hình ảnh được chia sẻ, thành viên IVE xuất hiện với chiếc váy len ngắn tay màu xám, được thiết kế ôm sát cơ thể. Chất liệu mềm mại giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng vòng eo nhỏ nhắn của nữ thần tượng.

Jang Won Young xuất hiện với chiếc váy len ngắn tay màu xám, được thiết kế ôm sát cơ thể.

Đáng chú ý, những đường cong trên cơ thể Jang Won Young được làm nổi bật nhờ phom dáng trang phục, tạo nên hiệu ứng vóc dáng đồng hồ cát. Dù không lựa chọn trang phục quá cầu kỳ, nữ ca sĩ vẫn gây ấn tượng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kiểu dáng, màu sắc và những chi tiết trang trí.

Trên nền váy xám, các họa tiết hoa thêu màu hồng trở thành điểm nhấn, giúp tổng thể trang phục thêm phần nữ tính và ngọt ngào. Bên cạnh đó, Jang Won Young lựa chọn mái tóc dài màu nâu, buông tự nhiên qua vai. Làn da sáng cùng những đường nét gương mặt thanh tú càng làm nổi bật vẻ ngoài được ví như búp bê của nữ thần tượng.

Trong loạt ảnh, Jang Won Young liên tục thay đổi cách tạo dáng, từ chống cằm đến nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi.

Những biểu cảm tự nhiên, kết hợp ánh nhìn cuốn hút, giúp nữ ca sĩ thể hiện phong cách vừa đáng yêu vừa thanh lịch.

Trong loạt ảnh, Jang Won Young liên tục thay đổi cách tạo dáng, từ chống cằm đến nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi.

Không chỉ gây chú ý bởi trang phục, thần thái của Jang Won Young cũng trở thành điểm nhấn. Thành viên IVE mang đến cảm giác mơ màng, nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện sự tự tin trước ống kính.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận về những phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại lời khen dành cho nhan sắc và phong cách của nữ ca sĩ. Một số bình luận nổi bật như: "Đúng là búp bê sống", "Bạn mới là người ngọt ngào nhất" hay "Yêu bạn rất nhiều".

Những phản hồi này phần nào cho thấy sức hút của Jang Won Young mỗi khi chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội.

Vốn được biết đến là một trong những thành viên nổi bật của IVE, Jang Won Young thường xuyên trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình, phong cách thời trang và khả năng biến hóa hình ảnh. Từ những bộ trang phục cá tính trên sân khấu đến phong cách nữ tính trong các bộ ảnh đời thường, nữ thần tượng liên tục mang đến những diện mạo khác nhau.

Bên cạnh hoạt động cá nhân, Jang Won Young hiện cũng đang chuẩn bị cho đợt quảng bá âm nhạc mới cùng IVE. Theo MyDaily, ngày 19/10, nhóm đã phát hành trước ca khúc chủ đề Looks Can Kill trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Đây là ca khúc nằm trong mini album thứ năm cùng tên của IVE, dự kiến chính thức phát hành vào ngày 26/10.

Jang Won Young thường xuyên trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình, phong cách thời trang và khả năng biến hóa hình ảnh.

Sự trở lại của nhóm nhận được sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ Kpop, đặc biệt khi IVE tiếp tục xây dựng hình ảnh mới trong sản phẩm âm nhạc lần này.

Giữa thời điểm chuẩn bị phát hành album, loạt ảnh khoe nhan sắc và vóc dáng của Jang Won Young càng thu hút sự chú ý. Với phong cách thời trang tinh tế cùng vẻ ngoài nổi bật, thành viên IVE tiếp tục khẳng định sức hút của mình cả trên sân khấu lẫn trong những khoảnh khắc đời thường.