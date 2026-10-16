Jang Won Young (IVE) gây sốt với loạt ảnh mới, G-Dragon có động thái đặc biệt

Theo MyDaily, ngày 14/10, Jang Won Young đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh ghi lại chuyến tham dự chặng đua F1 Singapore Grand Prix 2026, diễn ra tại đường đua Marina Bay Street Circuit, Singapore vào ngày 11/10.

Kèm theo những bức ảnh, thành viên IVE hào hứng viết: "Tôi chính thức trở thành người hâm mộ F1 rồi".

Jang Won Young đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh ghi lại chuyến tham dự chặng đua F1.

Trong loạt hình được chia sẻ, Jang Won Young diện chiếc váy ngắn tay màu xanh navy, mang phong cách thể thao năng động. Thiết kế ôm dáng giúp nữ thần tượng khoe vóc dáng thanh mảnh cùng đôi chân dài nổi bật.

Đáng chú ý, những hình ảnh mới của Jang Won Young nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi tỷ lệ cơ thể ấn tượng, khác với một số khoảnh khắc trước đó do Getty Images ghi lại từng khiến cô trông thấp hơn so với hình ảnh thường thấy.

Những hình ảnh mới của Jang Won Young nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi tỷ lệ cơ thể ấn tượng.

Ở loạt ảnh tự đăng tải, thành viên IVE tiếp tục chứng minh khả năng tạo dáng trước ống kính với thần thái tự tin, gương mặt thanh tú và phong cách thời trang trẻ trung. Không chỉ khoe ảnh tại sự kiện, Jang Won Young còn chia sẻ khoảnh khắc bản thân bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình quốc tế của giải đua F1.

Khi máy quay hướng về khu vực khán đài và ghi lại hình ảnh của mình, nữ thần tượng nhanh chóng nhận ra, nở nụ cười rạng rỡ rồi vẫy tay chào khán giả. Cô còn gửi một nụ hôn gió về phía ống kính, tạo nên khoảnh khắc đáng yêu ngay trên sóng trực tiếp.

Bên cạnh hình ảnh thanh lịch, Jang Won Young cũng thể hiện nét tinh nghịch qua những bức ảnh với nhiều biểu cảm khác nhau. Nữ ca sĩ còn tạo dáng bên cạnh một tấm hình quảng bá có kích thước gần bằng người thật, khoe tỷ lệ cơ thể nổi bật. Ngoài ra, cô cũng đăng ảnh chụp chung với nam ca sĩ Jung Yong Hwa và diễn viên Jung Hae In, những nghệ sĩ cùng có mặt tại sự kiện.

Jang Won Young cũng đăng ảnh chụp chung với nam ca sĩ Jung Yong Hwa và diễn viên Jung Hae In.

Đặc biệt, bài đăng của Jang Won Young còn nhận được lượt thích từ G-Dragon và Jung Hae In. Dù chỉ là hành động tương tác đơn giản trên mạng xã hội, chi tiết này vẫn khiến người hâm mộ chú ý.

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi nhan sắc và phong cách của nữ thần tượng.

Một số người viết: "Won Young giờ còn xuất hiện ở cả F1 nữa rồi", "Biểu cảm đáng yêu quá", "Chụp ở góc nào cũng không thể làm lu mờ nhan sắc" hay "Đúng là thiên tài visual".

Những phản hồi tích cực cho thấy sức hút của Jang Won Young không chỉ giới hạn trong lĩnh vực âm nhạc mà còn lan rộng sang thời trang và các sự kiện giải trí quốc tế.

Những phản hồi tích cực cho thấy sức hút của Jang Won Young.

Là một trong những thành viên nổi bật của IVE, Jang Won Young thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Loạt ảnh mới tại Singapore tiếp tục cho thấy khả năng thu hút sự chú ý của nữ thần tượng, từ phong cách thời trang, vóc dáng cho đến những khoảnh khắc tương tác tự nhiên trước ống kính.