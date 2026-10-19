Bộ phim Hàn Quốc Doctor X tiếp tục hé lộ những tình tiết mới xoay quanh nữ bác sĩ thiên tài Gye Soo Jung (Kim Ji Won). Trong tập tiếp theo, Na Dae Il (Jang Seung Jo) tìm cách tạo thiện cảm với cô bằng cách mang cà phê và bánh mì đến phòng cấp cứu. Tuy nhiên, thái độ thờ ơ của Gye Soo Jung khiến nỗ lực tiếp cận này trở nên đáng chú ý.

Doctor X là phim y khoa mang màu sắc noir, được chuyển thể từ loạt phim Nhật Bản cùng tên. Tác phẩm xoay quanh Gye Soo Jung, nữ bác sĩ phẫu thuật sở hữu tài năng xuất chúng, người chứng minh giá trị của một bác sĩ bằng năng lực chuyên môn thay vì dựa vào những mối quan hệ hay quyền lực. Trên hành trình hành nghề, cô phải đối đầu với một hệ thống y tế bị chi phối bởi nạn tham nhũng và những lợi ích riêng.

Jang Seung Jo cố gắng chinh phục Kim Ji bằng sự quyến rũ trong 'Doctor X'.

Ở tập trước, Gye Soo Jung đã ngăn chặn một thảm kịch nhờ khả năng quan sát nhạy bén cùng kỹ năng phẫu thuật vượt trội. Tuy nhiên, khi Jang Hee Sook (Lee Jung Eun) thúc đẩy việc ký hợp đồng chính thức với Gye Soo Jung, Boo Seung Kwon (Son Hyun Joo) lại quyết định tạm hoãn đề xuất này. Ông đồng thời thông báo đã tuyển dụng một bác sĩ phẫu thuật mới là Na Dae Il, nhân vật do Jang Seung Jo đảm nhận.

Trong tập 4, Na Dae Il bắt đầu tìm cách lấy lòng Gye Soo Jung. Những hình ảnh được nhà sản xuất công bố cho thấy anh chủ động đến gặp nữ bác sĩ khi cô đang trực tại quầy tiếp nhận của phòng cấp cứu. Với nụ cười thân thiện, Na Dae Il mang theo cà phê và bánh mì, đồng thời cố gắng bắt chuyện để rút ngắn khoảng cách với đồng nghiệp mới.

Thế nhưng, phản ứng của Gye Soo Jung hoàn toàn trái ngược với những gì Na Dae Il có thể mong đợi. Vốn thường tỏ ra hào hứng trước đồ ăn, nữ bác sĩ lần này vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Cô không chỉ thờ ơ trước lời tiếp cận của Na Dae Il mà thậm chí còn chẳng liếc nhìn cà phê và bánh mì anh mang đến.

Jang Seung Jo cố gắng chinh phục Kim Ji bằng sự quyến rũ trong 'Doctor X'.

Thái độ khác thường này khiến màn lấy lòng của Na Dae Il trở thành một trong những tình tiết đáng chú ý của tập phim. Liệu sự thân thiện của nam bác sĩ xuất phát từ mong muốn xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp hay còn ẩn chứa mục đích khác? Phản ứng lạnh nhạt của Gye Soo Jung cũng đặt ra câu hỏi về cách cô nhìn nhận người mới xuất hiện trong môi trường làm việc vốn nhiều cạnh tranh.