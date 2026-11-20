Trước thềm ra mắt, bộ phim truyền hình Hàn Quốc Good Partner 2 vừa công bố loạt ảnh mới, hé lộ những diễn biến đáng chú ý trong vụ kiện ly hôn đầu tiên có sự tham gia của hai nữ luật sư Cha Eun Kyung (Jang Nara) và Kang Hye Sung (Kim Hye Yoon).

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, Good Partner 2 tiếp tục khai thác những câu chuyện pháp lý xoay quanh các vụ ly hôn, nơi những mâu thuẫn hôn nhân, quyền lợi và sự thật được đưa ra trước tòa. Trong mùa mới, Cha Eun Kyung trở lại với vị thế một luật sư đại diện nổi tiếng, xem các vụ ly hôn là lĩnh vực chuyên môn của mình. Trong khi đó, Kang Hye Sung là nữ luật sư giàu kinh nghiệm, đặc biệt nghiêm túc và quyết liệt khi giải quyết những vụ việc liên quan đến hôn nhân.

Jang Nara vai nữ luật sư Cha Eun Kyung.

Loạt ảnh vừa được công bố tập trung vào màn tranh luận của hai nữ luật sư tại phiên tòa. Trong vụ kiện liên quan đến Park Na Yeon (Go Won Hee), Cha Eun Kyung xuất hiện với phong thái tự tin, bình tĩnh dù bản thân chỉ đặt cược vào 1% cơ hội chiến thắng. Trái ngược với sự căng thẳng của nữ bị đơn, cô dường như đã chuẩn bị sẵn một lập luận bất ngờ để xoay chuyển tình thế.

Ở phía đối diện, Kang Hye Sung không giấu được sự bối rối trước diễn biến ngoài dự đoán. Tuy nhiên, hình ảnh nữ luật sư siết chặt nắm tay, tập trung suy nghĩ cho thấy cô chưa có ý định bỏ cuộc. Trong khi đó, nguyên đơn Seo Ji Hoon (Yoon Bak) vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trước những lập luận bất ngờ của Cha Eun Kyung. Sự khác biệt trong thái độ của các nhân vật càng khiến vụ kiện đầu tiên trở nên khó đoán.

Không chỉ đối đầu tại phòng xử án, mối quan hệ giữa Cha Eun Kyung và Kang Hye Sung cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Những hình ảnh bên ngoài phiên tòa cho thấy Kang Hye Sung chủ động tiến đến chào hỏi đồng nghiệp với nụ cười tươi tắn. Tuy nhiên, biểu cảm có phần khó đoán của Cha Eun Kyung sau một câu nói bất ngờ lại khiến khán giả tò mò về cách hai người tương tác trong mùa phim mới.

Kim Hye Yoon vai nữ luật sư Kang Hye Sung.

Đại diện ê-kíp sản xuất tiết lộ tập đầu tiên sẽ khắc họa cuộc sống khác biệt của Cha Eun Kyung sau khi trở lại với vai trò luật sư đại diện và Kang Hye Sung trong những ngày làm việc tại thành phố Gwangjin. Khi cả hai cùng tham gia một vụ kiện ly hôn, quá trình đưa ra lựa chọn tốt nhất để bảo vệ thân chủ sẽ tạo nên nhiều tình huống căng thẳng nhưng cũng không kém phần thú vị.

Good Partner 2 có sự trở lại của P.O trong vai Jeon Eun Ho, nay đã trưởng thành và dày dạn kinh nghiệm hơn. Phim chính thức lên sóng ngày 20/11 lúc 21h50 (giờ Hàn Quốc), đồng thời được phát hành trên nền tảng Viki.