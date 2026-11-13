Jang Nara tiết lộ chuyện ít ai biết về hôn nhân với chồng kém 6 tuổi

Jang Nara là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ, cuộc sống hôn nhân của cô với ông xã kém 6 tuổi cũng nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, trong một chương trình trên đài KBS2, Jang Nara đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống vợ chồng. Đáng chú ý, nữ diễn viên tiết lộ bản thân thường có những hành động khác hẳn ngày thường mỗi khi chỉ có hai người ở bên nhau. Câu chuyện còn khiến khán giả bật cười khi cụm từ "vợ chồng hình thức" bất ngờ được nhắc đến.

Jang Nara tiết lộ về cuộc sống hôn nhân.

Trong chương trình, Jang Nara có dịp trò chuyện cùng nam diễn viên Ji Seung Hyun. Cả hai từng hợp tác trong một bộ phim truyền hình, trong đó Ji Seung Hyun đảm nhận vai chồng của nữ diễn viên. Tuy nhiên, nhân vật này lại từng khiến Jang Nara phải trải qua nhiều tình huống không mấy vui vẻ trên màn ảnh.

Gặp lại đồng nghiệp cũ, nữ diễn viên vẫn không giấu được cảm xúc khi nhắc đến những mâu thuẫn trong phim. Nhìn Ji Seung Hyun, cô hài hước chia sẻ rằng mỗi khi nhắm mắt lại, bản thân vẫn cảm thấy tức giận. Trước phản ứng của đàn chị, nam diễn viên lập tức lên tiếng xin lỗi thêm một lần nữa, khiến trường quay bật cười.

Sau đó, câu chuyện chuyển sang cuộc sống hôn nhân ngoài đời của Jang Nara. Nữ diễn viên khiến mọi người thích thú khi tiết lộ một khía cạnh ít được biết đến trong mối quan hệ với ông xã làm đạo diễn hình ảnh.

Jang Nara cho biết mỗi khi ở cạnh chồng, cô thường làm đủ những chuyện khác thường. Khác với hình ảnh điềm đạm, nhẹ nhàng thường thấy trước công chúng, nữ diễn viên trở nên tinh nghịch và thoải mái hơn khi chỉ có hai vợ chồng. Đây cũng là khía cạnh mà cô không muốn thể hiện ở bên ngoài.

Đặc biệt, Jang Nara tiết lộ bản thân từng nói với chồng: "Hình ảnh này của chúng ta phải kết thúc trong phạm vi gia đình thôi". Câu nói khiến Ji Seung Hyun lập tức trêu chọc: "Hai người là vợ chồng hình thức à?". Không ngần ngại, nữ diễn viên hài hước đáp lại: "Đúng vậy", khiến những người có mặt không nhịn được cười.

Thực tế, câu trả lời của Jang Nara chỉ là cách cô hưởng ứng màn trêu đùa của đồng nghiệp, không phải lời thừa nhận cuộc hôn nhân có vấn đề. Qua những chia sẻ này, nữ diễn viên muốn nói đến hình ảnh có phần nghịch ngợm, khác biệt của hai vợ chồng khi ở riêng tư. Đây cũng là điều mà cô chỉ muốn giữ lại trong không gian gia đình thay vì thể hiện trước mọi người.

Jang Nara hiện có hôn nhân hạnh phúc. (Ảnh Chosun)

Jang Nara kết hôn vào năm 2022 với một đạo diễn hình ảnh kém cô 6 tuổi. Cả hai bén duyên sau thời gian làm việc chung trong lĩnh vực phim ảnh. Sau khi về chung nhà, nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, liên tục tham gia các dự án truyền hình và chương trình giải trí.

Dù khá kín tiếng về chuyện đời tư, thỉnh thoảng cô vẫn chia sẻ những câu chuyện thú vị về ông xã. Những tiết lộ mới nhất tiếp tục cho thấy một khía cạnh gần gũi, hài hước của Jang Nara phía sau hình ảnh điềm đạm trước công chúng.