Jang Nara tiết lộ chuyện chủ động theo đuổi chồng kém 6 tuổi

Mới đây, Jang Nara thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện tình yêu với ông xã kém 6 tuổi. Đáng chú ý, nữ diễn viên tiết lộ cô chính là người chủ động tiếp cận và bày tỏ tình cảm với chồng, xuất phát từ suy nghĩ không thử thì cũng chẳng mất gì.

Cụ thể, trong một chương trình, nữ diễn viên nhận được câu hỏi về chuyện tình cảm và quá trình nên duyên với người bạn đời hiện tại.

Jang Nara cởi mở khi chia sẻ về chuyện chủ động tán tỉnh chồng.

Không ngần ngại chia sẻ, Jang Nara cho biết cô từng chủ động tiến tới với ông xã. Nữ diễn viên nhớ lại bản thân đã suy nghĩ rằng: "Tôi cảm thấy nếu nói ra vào khoảng thời gian này thì cùng lắm cũng chẳng mất gì, có lẽ sẽ ổn thôi". Chính suy nghĩ đó đã khiến cô quyết định mạnh dạn bày tỏ tình cảm thay vì tiếp tục chờ đợi đối phương.

Đặc biệt, Jang Nara còn tiết lộ khoảnh khắc khiến cô nhận ra người đàn ông này có thể trở thành chồng mình. Nữ diễn viên kể lại một lần cả hai ngồi trò chuyện trong lúc ăn bánh quy. Khi lắng nghe những chia sẻ của đối phương, cô bất chợt nghĩ: "Ồ, có khi mình sẽ kết hôn với người này mất". Cảm giác đặc biệt ấy đến một cách tự nhiên, khiến cô dần hình dung về tương lai bên người đàn ông đang ngồi trước mặt.

Trong chương trình lần này, nữ diễn viên cũng tiết lộ một chi tiết đáng yêu về tính cách của ông xã. Theo Jang Nara, chồng cô đặc biệt thích thú mỗi khi thấy vợ xuất hiện trên các chương trình giải trí hoặc video YouTube. Anh vui mừng đến mức liên tục rung chân như một đứa trẻ. Khi kể lại phản ứng của bạn đời, nữ diễn viên không giấu được nụ cười rạng rỡ.

Những chia sẻ của Jang Nara nhanh chóng khiến khán giả chú ý. Thay vì một câu chuyện tình yêu được bắt đầu bằng màn theo đuổi lãng mạn từ phía người đàn ông, nữ diễn viên lại là người chủ động nắm bắt cơ hội. Sau khi kết hôn, cô vẫn thường xuyên thể hiện sự trân trọng dành cho người bạn đời qua những câu chuyện giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Jang Nara tổ chức đám cưới vào năm 2022. (Ảnh Chosun)

Jang Nara sinh năm 1981, là nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2001 và nhanh chóng được khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài trẻ trung cùng khả năng diễn xuất tự nhiên. Trải qua hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì sức hút trong làng giải trí Hàn Quốc.

Jang Nara kết hôn vào năm 2022 với một đạo diễn hình ảnh kém cô 6 tuổi. Cả hai bén duyên khi cùng tham gia bộ phim truyền hình VIP. Dù không thường xuyên chia sẻ chuyện đời tư, Jang Nara vẫn thỉnh thoảng nhắc đến chồng với thái độ đầy hạnh phúc.