Jang Na Ra trở lại với tạo hình luật sư trong Good Partner

Jang Na Ra khiến người hâm mộ bất ngờ khi trở lại với tạo hình luật sư Cha Eun Kyung sau 2 năm. Diện mạo của nữ diễn viên gần như không có nhiều thay đổi so với mùa đầu tiên của Good Partner.

Cụ thể, mới đây, Jang Na Ra đăng tải một bức ảnh lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Cha Eun Kyung. Ở phòng Eun Kyung…”.

Jang Na Ra khiến người hâm mộ bất ngờ khi trở lại với tạo hình luật sư Cha Eun Kyung sau 2 năm.

Trong bức ảnh, nữ diễn viên tạo dáng tại một phim trường được thiết kế giống không gian văn phòng. Đúng với hình tượng luật sư Cha Eun Kyung trong phim, Jang Na Ra xuất hiện với mái tóc bob gọn gàng và bộ vest đen thanh lịch.

Điều khiến khán giả chú ý chính là diện mạo của Jang Na Ra. Dù đã 2 năm kể từ thời điểm Good Partner mùa đầu tiên lên sóng, nữ diễn viên sinh năm 1981 gần như vẫn giữ nguyên vẻ ngoài trẻ trung. Từ kiểu tóc, trang phục cho đến thần thái, Jang Na Ra trong loạt ảnh mới khiến nhiều người có cảm giác nhân vật Cha Eun Kyung của mùa đầu tiên vừa bước ra khỏi màn ảnh.

Hình ảnh này nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Một số khán giả nhận xét Jang Na Ra vẫn “không thay đổi theo thời gian”, đồng thời bày tỏ sự mong chờ dành cho mùa phim mới.

“Chị Na Ra vẫn trẻ đẹp như ngày nào”, “Mong ‘Good Partner 2’ sẽ thành công”, “Vị luật sư này xinh quá”, “Đất nước có Jang Na Ra thật tuyệt”, hay “Sau 2 năm thì có gì khác đâu?”,... là những bình luận được người hâm mộ để lại.

Một số khán giả nhận xét nhan sắc của Jang Na Ra vẫn không thay đổi theo thời gian.

Đáng chú ý, câu hỏi sau 2 năm thì có gì thay đổi cũng trở thành phản ứng thú vị của khán giả khi chứng kiến tạo hình mới của Jang Na Ra. Nữ diễn viên dường như vẫn giữ được hình ảnh quen thuộc của Cha Eun Kyung, từ vẻ ngoài chỉn chu đến phong thái chuyên nghiệp.

Jang Na Ra sinh năm 1981. Sau 2 năm kể từ mùa đầu tiên, cô sẽ trở lại màn ảnh với vai luật sư Cha Eun Kyung trong Good Partner 2, tiếp tục câu chuyện của nhân vật được khán giả yêu thích. Bộ phim dự kiến lên sóng từ ngày 20/11.