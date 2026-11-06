Jang Gyuri khám phá ngôi nhà bí ẩn trong My Home

Có những lời mời tưởng chừng quá tốt để có thể từ chối, nhưng đôi khi phía sau sự hào phóng ấy lại là những bí mật khó lường. My Home khai thác chính tình huống này khi đưa nhân vật Gyu Bin (Jang Gyuri) bước vào một căn hộ cao cấp tại Gangnam với điều kiện thuê nhà miễn phí thông qua hình thức chia sẻ không gian sống khác thường. Tưởng rằng đây là cơ hội hiếm có, cô không ngờ cuộc sống tại nơi ở mới lại dần trở thành chuỗi ngày đầy bất an.

Trong phim, Gyu Bin là một nữ sinh đại học quyết định chuyển đến sống cùng Geum Rim (Bae Jong Ok), người phụ nữ sở hữu vẻ ngoài thanh lịch và luôn thể hiện sự tử tế với người xung quanh. Tuy nhiên, đằng sau cách cư xử niềm nở của nữ chủ nhà là một bầu không khí kỳ lạ, khiến Gyu Bin dần cảm nhận được điều gì đó không ổn. Càng sống trong căn hộ xa hoa, cô càng phải đối diện với những sự việc khó lý giải.

Jang Gyuri và Bae Jong Ok trong cuộc đối đầu tâm lý đầy căng thẳng.

Loạt ảnh mới được công bố phần nào hé lộ mối quan hệ giữa hai nhân vật trung tâm. Trong một khung hình, Gyu Bin xuất hiện bên trong căn phòng với ánh mắt dè chừng hướng về phía Geum Rim. Không có hành động đáng sợ hay biểu cảm quá dữ dội, nhưng sự cảnh giác hiện rõ trên gương mặt nữ sinh khiến người xem cảm nhận được khoảng cách và sự thiếu tin tưởng giữa hai người.

Ở một hình ảnh khác, Gyu Bin đứng một mình trong hành lang thiếu ánh sáng. Không gian tối tăm cùng vẻ mặt lo lắng của nhân vật tạo nên cảm giác ngột ngạt, đối lập hoàn toàn với hình dung về một căn hộ cao cấp đáng mơ ước. Dường như nơi đây không còn là chốn an toàn mà Gyu Bin từng kỳ vọng khi quyết định chuyển đến.

Trái ngược với sự bất an của Gyu Bin, Geum Rim lại xuất hiện với vẻ ngoài bình thản. Trong một bức ảnh, người phụ nữ đứng trước tủ rượu, nở nụ cười bí ẩn và nhìn thẳng về phía trước. Một khoảnh khắc khác ghi lại cảnh bà dịu dàng nhìn Gyu Bin qua bàn ăn. Tuy nhiên, chính sự ân cần có phần thái quá ấy lại khiến nhân vật trở nên khó đoán. Người xem không thể xác định liệu Geum Rim thực sự là một chủ nhà tốt bụng hay đang che giấu mục đích nào đó phía sau vẻ ngoài hoàn hảo.

Jang Gyuri đối diện với những bí ẩn trong căn hộ xa hoa.

Điểm đáng chú ý của My Home nằm ở cách bộ phim xây dựng nỗi sợ từ một bối cảnh rất đỗi quen thuộc. Thay vì bắt đầu bằng những tình huống kinh dị trực diện, tác phẩm tạo ra cảm giác bất an từ chính không gian sinh hoạt thường ngày, nơi những hành động tưởng chừng bình thường cũng có thể mang đến sự nghi ngờ. Căn hộ càng sang trọng, sự đối lập giữa vẻ ngoài hoàn hảo và những điều kỳ lạ bên trong càng trở nên rõ nét.

Thông qua loạt ảnh mới, Jang Gyuri và Bae Jong Ok phần nào cho thấy sự đối lập trong trạng thái tâm lý của hai nhân vật. Một người ngày càng lo sợ trước những điều chưa thể lý giải, người còn lại vẫn giữ vẻ điềm tĩnh với nụ cười khó dò. Chính mối quan hệ chủ nhà - người thuê nhà đầy bí ẩn này hứa hẹn trở thành yếu tố quan trọng tạo nên sức hút cho bộ phim.