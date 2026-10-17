James Rodriguez giàu có sau cú sốc văn hóa tại Qatar.

Tháng 9/2021, James rời Everton để gia nhập Al-Rayyan. Theo Forbes Colombia, mức lương của tiền vệ này tại Qatar từng được ước tính khoảng 11 triệu euro mỗi năm, cao hơn đáng kể so với thu nhập được bài báo ghi nhận trong thời gian anh thi đấu ở Anh. Tuy nhiên, tiền bạc không giúp James nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới.

Trong cuộc phỏng vấn với Globo Esporte vào tháng 12/2023, James thẳng thắn thừa nhận văn hóa Qatar rất khó thích nghi. "Ở đó, mọi người ăn bằng tay. Họ bảo tôi: 'Nào, anh cũng ăn bằng tay đi'. Tôi từ chối vì trong văn hóa mà tôi lớn lên thì điều đó không tồn tại. Tôi đi tắm, và ở đó bị cấm mọi người tắm hoàn toàn khỏa thân, bạn vẫn phải mặc cái gì đó khi tắm và điều đó làm tôi rất bồn chồn".

James không gắn bó lâu dài với Al-Rayyan. Anh ra sân 16 trận, ghi 5 bàn và có 7 kiến tạo trước khi chia tay đội bóng. Những khó khăn trong quá trình thích nghi, cùng các vấn đề chuyên môn và thể lực, khiến chuyến phiêu lưu tại Qatar không diễn ra như kỳ vọng.

James Rodriguez từng được săn đón tại Qatar.

Theo Celebrity Net Worth, tài sản của James tính đến tháng 9/2026 vào khoảng 71 triệu euro. Dù vậy, con số này chưa bao gồm các khoản đầu tư cá nhân của tiền vệ người Colombia.

Năm 2014, màn trình diễn nổi bật tại World Cup giúp anh giành Chiếc giày vàng, mở đường cho thương vụ chuyển đến Real Madrid với mức phí 75 triệu euro. Danh tiếng quốc tế cũng mang đến các hợp đồng quảng cáo với những thương hiệu lớn.

Forbes Colombia cho biết danh mục kinh doanh của anh bao gồm nhà hàng Arrogante, chuỗi cà phê Dos Molinos, thương hiệu nước 10 Gold cùng các dòng sản phẩm thời trang và thực phẩm bổ sung. Anh cũng hợp tác với nhiều thương hiệu tại thị trường Mỹ Latin.

Cuộc sống tại Qatar không phải trải nghiệm đáng nhớ với James, nhưng là nơi tiền vệ này hưởng đãi ngộ hấp dẫn, giúp gia tăng đáng kể nguồn thu nhập trong những năm thi đấu đỉnh cao.

Highlights Colombia 1-0 Ghana Sáng 4/7, Colombia thắng Ghana 1-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.