James Gunn sắp công bố Batman mới, hé lộ tiêu chí tuyển chọn gây chú ý

James Gunn vừa mang đến thông tin mới về quá trình tuyển chọn diễn viên thủ vai Batman trong Vũ trụ DC (DCU). Theo chia sẻ của người đứng đầu DC Studios, nhân vật Người Dơi phiên bản mới vẫn chưa tìm được diễn viên đảm nhận, nhưng quá trình casting dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian không còn xa. Đáng chú ý, James Gunn nhấn mạnh anh muốn lựa chọn người phù hợp nhất với vai diễn thay vì chỉ ưu tiên những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng.

Trong đoạn video giới thiệu trước của podcast The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast, James Gunn đã trực tiếp bác bỏ những đồn đoán cho rằng Batman đã được chọn diễn viên. Nhà làm phim khẳng định: "Sẽ không còn quá lâu nữa trước khi chúng tôi tuyển chọn Batman. Nhân tiện, chúng tôi vẫn chưa chọn diễn viên. Tất cả những người nghĩ rằng anh ấy sẽ xuất hiện trong phim này hay phim kia đều đang nói những điều vô căn cứ".

James Gunn tiết lộ những tiêu chí đáng chú ý về nam diễn viên, xác nhận quá trình tuyển chọn Batman cho Vũ trụ DC đã đến gần.

Ông cũng tiết lộ bản thân không muốn giới hạn lựa chọn chỉ trong một nhóm diễn viên nhất định. Ngay cả những người từng đảm nhận vai diễn nhỏ trong The Suicide Squad cũng có thể được cân nhắc nếu họ thực sự phù hợp với hình tượng Batman. Theo James Gunn, điều khiến ông hào hứng nhất trong quá trình casting là có cơ hội lựa chọn diễn viên thực sự xuất sắc cho nhân vật này.

Nam đạo diễn cho rằng Batman thường được lựa chọn dựa trên danh tiếng của một ngôi sao điện ảnh, trong khi ông muốn đặt năng lực diễn xuất lên hàng đầu. Ông lấy việc tuyển chọn Superman làm ví dụ, khi các diễn viên từng đảm nhận nhân vật này đều được lựa chọn dựa trên mức độ phù hợp với vai diễn.

Một trong những tiêu chí quan trọng khác được James Gunn đề cập là độ tuổi của Batman. Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc tuổi tác của diễn viên hay không, nhất là khi nhân vật có thể đồng hành cùng vũ trụ điện ảnh trong khoảng 10 năm tới, nhà làm phim xác nhận đây chắc chắn là yếu tố cần tính đến.

James Gunn tiết lộ Batman và Superman trong DCU sẽ có độ tuổi khoảng giữa 30.

James Gunn tiết lộ Batman và Superman trong DCU sẽ có độ tuổi tương đương nhau, không có khoảng cách quá lớn. Ông mô tả cả hai là những người bạn thân trong tương lai, đồng thời cũng là những người cùng thế hệ. Điều này phần nào hé lộ hình mẫu Batman mà DC Studios đang hướng đến.

Hiện tại, David Corenswet - nam diễn viên đảm nhận vai Superman trong bộ phim cùng tên ra mắt năm 2025 đang ở tuổi 33. Dựa trên chia sẻ của James Gunn, Batman phiên bản mới nhiều khả năng sẽ do một diễn viên ở độ tuổi khoảng giữa 30 thể hiện. Tuy nhiên, đây mới là định hướng về độ tuổi, chưa phải tiêu chí tuyển chọn chính thức được công bố đầy đủ.

Batman mới sẽ xuất hiện trong The Brave and the Bold, dự án điện ảnh thuộc chương đầu tiên của DCU do James Gunn và Peter Safran xây dựng. Bộ phim được giới thiệu từ năm 2023, nằm trong kế hoạch mở rộng vũ trụ siêu anh hùng mới cùng các dự án như Superman, Supergirl, Lanterns và Clayface.

Đáng chú ý, Batman trong The Brave and the Bold sẽ tồn tại độc lập với phiên bản do Robert Pattinson thủ vai trong loạt phim The Batman của đạo diễn Matt Reeves. Điều này đồng nghĩa DC Studios đang phát triển hai hướng khai thác Người Dơi riêng biệt, thuộc hai thế giới điện ảnh khác nhau.

Trong khi đó, David Corenswet sẽ tiếp tục đảm nhận vai Superman trong Man of Tomorrow. Đây là chương tiếp theo trong hành trình xây dựng DCU, đồng thời mở ra thêm những kỳ vọng về mối liên kết giữa các siêu anh hùng chủ chốt.

Dù chưa tiết lộ danh tính ứng viên hay thời điểm công bố diễn viên cụ thể, những chia sẻ của James Gunn đã phần nào hé lộ hướng đi của DC Studios. Thay vì chạy theo sức hút của những ngôi sao phòng vé, nhà làm phim muốn tìm kiếm một diễn viên thực sự phù hợp với Batman, có khả năng đồng hành lâu dài cùng Superman và các nhân vật khác trong vũ trụ DC mới. Khán giả hiện chờ đợi cái tên sẽ được lựa chọn để kế nhiệm những phiên bản Người Dơi từng ghi dấu trên màn ảnh rộng.