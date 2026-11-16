James Bond mới chính là Robert Pattinson

Theo The Guardian, thông tin được tiết lộ trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của James Bond hôm 16/11. Trước thời điểm công bố, toàn bộ nội dung cũ bất ngờ bị xóa.

Sau đó, hãng phim công bố bức ảnh đầu tiên của Pattinson trong bộ tuxedo đặc trưng của Bond, đồng thời phát đi thông cáo xác nhận lựa chọn diễn viên. Theo hãng phim, việc Pattinson đảm nhận vai diễn sẽ “mở ra một kỷ nguyên mới cho một trong những nhân vật được tôn vinh nhất lịch sử điện ảnh”.

Thông báo được đưa ra sau quá trình tuyển chọn kéo dài nhiều năm. Pattinson được cho là nằm trong danh sách rút gọn gồm 5 ứng viên, trong đó có Josh O’Connor và Callum Turner.

Theo The Guardian, Pattinson sẽ xuất hiện trong phần phim Bond thứ 26. Nếu tính cả hai tác phẩm không thuộc loạt phim chính thức là Casino Royale (1967) và Never Say Never Again (1983), thương hiệu này đã có tổng cộng 28 phim. Dự án mới hiện chưa có tên chính thức và sẽ là bộ phim Bond đầu tiên được thực hiện sau khi Amazon-MGM Studios mua lại quyền khai thác thương hiệu với giá hơn 1 tỷ USD vào năm 2025.

Robert Pattinson trở thành James Bond tiếp theo. Ảnh: WireImage.

David Heyman, nhà sản xuất loạt phim Harry Potter, và Amy Pascal, nhà sản xuất Spider-Man, sẽ giám sát thương hiệu. Denis Villeneuve, đạo diễn loạt phim Dune, ngồi ghế chỉ đạo, trong khi Steven Knight, biên kịch Peaky Blinders, phụ trách kịch bản.

Trước Robert Pattinson, vai diễn điệp viên huyền thoại thuộc về Daniel Craig. Bộ phim cuối cùng Daniel Craig vào vai 007 là No Time to Die, ra mắt năm 2021 sau nhiều lần trì hoãn vì đại dịch Covid-19. Craig từng 5 lần hóa thân thành điệp viên 007, bắt đầu với Casino Royale năm 2006. Trong thời gian anh đảm nhận vai diễn, loạt phim liên tục lập những cột mốc doanh thu ấn tượng. Riêng Skyfall (2012) thu về 1,1 tỷ USD trên toàn cầu.

Tính đến nay, loạt phim James Bond chính thức thu về tổng cộng 7,8 tỷ USD, trở thành thương hiệu điện ảnh có doanh thu cao thứ 5 trong lịch sử. Doanh thu từ các sản phẩm ăn theo và hợp đồng tài trợ được ước tính còn vượt xa con số này.