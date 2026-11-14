James Bond: Giá trị kinh tế của một biểu tượng

Rất nhiều cái tên đã tham gia thử vai cho bộ phim James Bond mới. Ảnh: Euronews

Sau Daniel Craig, James Bond đang đứng trước một cuộc chuyển giao quan trọng nhất trong nhiều thập niên. Nhưng câu hỏi đặt ra không chỉ là ai sẽ trở thành 007, mà là Hollywood sẽ làm gì để một biểu tượng hơn 60 năm tuổi tiếp tục tạo ra giá trị thương mại trong thế hệ khán giả mới.

Ngày 9/11/2026, cuộc đua tìm kiếm James Bond tiếp theo bất ngờ xuất hiện thêm hai ứng viên đáng chú ý: Robert Pattinson và Nicholas Hoult. Theo Variety, cả hai diễn viên người Anh đã tham gia các buổi thử vai trước đạo diễn Denis Villeneuve. Hai cái tên nặng ký này khiến cuộc tuyển chọn vốn được cho là xoay quanh một nhóm diễn viên trẻ như Callum Turner, Jack Lowden và Josh O'Connor trở nên khó đoán hơn.

Trước đó, Harry Styles cũng được cho là đã có những cuộc trao đổi về vai diễn, trong khi Tom Holland và Theo James vẫn được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, Amazon MGM Studios chưa xác nhận bất kỳ diễn viên nào được lựa chọn.

Đây không đơn thuần là một cuộc tuyển vai diễn viên, James Bond là một trong những tài sản trí tuệ có giá trị thương mại và nhận diện toàn cầu bền bỉ nhất của ngành công nghiệp điện ảnh. Người được chọn không chỉ phải thuyết phục khán giả trong một bộ phim, mà còn phải gánh vác kỳ vọng của cả một thương hiệu có lịch sử hơn sáu thập niên.

Robert Pattinson và Nicholas Hoult tham gia cuộc đua giành vai James Bond khi quá trình tìm kiếm diễn viên ngày càng mở rộng. Ảnh: The Playlist

Theo dữ liệu của Box Office Mojo, Skyfall (2012) hiện vẫn là phim James Bond có doanh thu phòng vé toàn cầu cao nhất, đạt khoảng 1,109 tỷ USD. Đứng sau là Spectre (2015), với khoảng 881 triệu USD; No Time to Die (2021), khoảng 774 triệu USD; Casino Royale (2006), khoảng 606 triệu USD.

TÁI ĐỊNH GIÁ MỘT BIỂU TƯỢNG HOLLYWOOD

Trong nhiều thập niên, James Bond được quản lý và phát triển dưới sự dẫn dắt của gia đình Broccoli, đặc biệt là Barbara Broccoli và Michael G. Wilson. Họ không chỉ sản xuất phim mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hình tượng 007, từ lựa chọn diễn viên đến định hướng nghệ thuật.

Tháng 2/2025, Amazon MGM Studios, Barbara Broccoli và Michael G. Wilson công bố thành lập liên doanh quản lý quyền sở hữu trí tuệ James Bond. Thỏa thuận hoàn tất ngày 24/3/2025, đưa quyền kiểm soát sáng tạo các dự án Bond tương lai về Amazon MGM Studios, trong khi các bên tiếp tục đồng sở hữu thương hiệu. Barbara Broccoli và Michael G. Wilson đồng thời rút khỏi vai trò sản xuất phim.

Đây là một thay đổi có ý nghĩa kinh tế lớn. James Bond không còn chỉ là một thương hiệu điện ảnh được quản lý theo mô hình truyền thống của một gia đình sản xuất phim. Nó bước vào một hệ sinh thái giải trí toàn cầu, nơi điện ảnh, nền tảng phát trực tuyến, bản quyền phân phối và khai thác thương hiệu có thể được kết nối trong cùng một chiến lược.

Đạo diễn Denis Villeneuve chia sẻ về việc tuyển chọn diễn viên cho vai James Bond: “Tôi đang đẩy nhanh tiến độ”. Ảnh: Deadline

Amazon đã có lợi thế về hệ thống phân phối và năng lực tiếp cận khán giả quốc tế. Nhưng với James Bond, bài toán không đơn giản là mở rộng quy mô. Thương hiệu này có giá trị chính bởi khả năng duy trì tính độc quyền, sự kỳ vọng và cảm giác đặc biệt mà mỗi lần trở lại tạo ra. Một quyết định thương mại quá vội vàng có thể làm suy giảm chính tài sản mà Amazon đang muốn khai thác.

Xét trên phương diện kinh doanh, một bộ phim 007 không chỉ có doanh thu từ bán vé, mà còn mở ra hệ sinh thái thương mại liên quan đến thời trang nam, đồng hồ, ô tô hạng sang, đồ uống, du lịch và rất nhiều các hợp đồng hợp tác thương hiệu.

"CÚ HÍCH" TỪ SỰ QUAN TÂM CỦA KHÁN GIẢ

Một trong những chi tiết đáng suy nghĩ nhất của cuộc tuyển chọn lần này đến từ Debbie McWilliams, người từng phụ trách tuyển chọn diễn viên cho 13 bộ phim James Bond trong suốt 40 năm làm việc với EON Productions. McWilliams là người góp phần đưa Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig vào vai 007. Tuy nhiên, bà đã nghỉ hưu trước khi Amazon MGM tiếp quản quyền kiểm soát sáng tạo thương hiệu.

Trong những cuộc phỏng vấn gần đây, bà McWilliams nhấn mạnh rằng James Bond cần giữ được sự bí ẩn. Theo bà, khán giả không nên biết quá nhiều về người đàn ông đứng sau nhân vật điệp viên. Một gương mặt chưa quá nổi tiếng, chưa bị định hình bởi những thương hiệu giải trí khác, có thể tạo ra hiệu quả tốt hơn. Người kế nhiệm bà hiện nay là Nina Gold, nhà tuyển chọn từng đứng sau những lựa chọn diễn viên cho Game of Thrones, The Crown và Star Wars.

Sáu thế hệ huyền thoại của James Bond cho đến nay. Ảnh: Cinemagic Universe

Tuy nhiên, cuộc tuyển chọn năm 2026 dường như đang đứng trước một phép thử khác: bài toán thương hiệu cá nhân. Robert Pattinson và Nicholas Hoult đều là những diễn viên đã có vị thế tại Hollywood, từng tham gia các thương hiệu điện ảnh lớn.

Robert Pattinson từng được "gắn" với Harry Potter và Twilight, trước khi chủ động chuyển hướng sang những dự án mang tính nghệ thuật hơn như The Lighthouse, Good Time và Tenet. Sau đó, Pattinson tiếp tục đảm nhận Batman trong vũ trụ DC. Nếu được chọn làm James Bond, anh sẽ phải thuyết phục khán giả quên đi những hình tượng đã quá quen thuộc.

Nicholas Hoult cũng có một hồ sơ tương tự. Anh từng tham gia loạt phim X-Men, Mad Max: Fury Road, The Great và gần đây là vai Lex Luthor trong Superman. Hoult có kinh nghiệm với những thương hiệu lớn, đồng thời sở hữu khả năng chuyển đổi giữa phim thương mại và phim tác giả.

Trong khi đó, những ứng viên khác như Callum Turner, Jack Lowden và Josh O'Connor vẫn là những cái tên được chú ý. Đặc biệt, Turner đã nhận được sự ủng hộ công khai từ Pierce Brosnan. Đầu tháng 11, Turner thậm chí trở thành ứng viên dẫn đầu tại một số nhà cái Anh, với tỷ lệ cược được Guardian ghi nhận là 8/13.

Callum Turner được đồn đoán sẽ là James Bond tiếp theo, nhưng Amazon MGM vẫn chưa lên tiếng. Ảnh: Esquire

Điều thú vị là mỗi ứng viên đại diện cho một chiến lược thương hiệu khác nhau: chọn một gương mặt đang lên, một diễn viên có nền tảng nghệ thuật vững chắc hay một ngôi sao đã có sẵn lượng khán giả toàn cầu. Đối với nhà sản xuất, đây không chỉ là lựa chọn diễn xuất. Đó còn là quyết định về định vị thương hiệu trong ít nhất một thập niên tiếp theo.

Thực tế, Amazon chưa tung ra bất kỳ chiến lược quảng bá nào, chính khán giả đã khởi động cuộc đua. Mỗi cái tên được nhắc đến lại mở ra một cuộc tranh luận mới. Mỗi tin đồn về quá trình thử vai lại tạo thêm một lý do để công chúng bàn luận về 007. Thậm chí, việc lựa chọn diễn viên mới còn kéo theo những cộng đồng người hâm mộ của từng diễn viên, từ đó mở rộng cuộc trò chuyện về James Bond sang thế hệ khán giả trẻ.

Theo các thông tin hiện có, dự án James Bond mới sẽ bước vào sản xuất trong năm 2027 và hướng đến phát hành năm 2028.