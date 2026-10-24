Jaguar thu hồi khoảng 94.000 xe tại Mỹ do lỗi camera lùi

Theo NHTSA, các lỗ thoát nước không đủ khả năng thoát nước có thể khiến nước đọng lại bên trong camera lùi, dẫn đến hư hỏng thiết bị này.

Đợt thu hồi ảnh hưởng đến một số mẫu xe Land Rover Range Rover sản xuất từ ​​năm 2022 đến 2026. Theo NHTSA, biện pháp xử lý ban đầu được hãng đưa ra là các đại lý sẽ tiến hành khoan thêm lỗ thoát nước ở mặt dưới của phần ốp cửa cốp sau, đồng thời thay thế camera nếu cần thiết.