Jaguar ra mắt xe điện Type 01 tái định vị thương hiệu phân khúc xe sang cao cấp

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hà Anh/TTXVN phát)

Hãng xe sang Jaguar (Anh) ngày 6/10 giới thiệu mẫu xe điện Type 01 tại New York (Mỹ) với giá khởi điểm 130.500 USD, đánh dấu bước triển khai quan trọng trong kế hoạch chuyển toàn bộ thương hiệu sang xe điện và tái định vị Jaguar ở phân khúc xe sang cao cấp.

Jaguar cho biết Type 01 là mẫu xe Grand Tourer (GT) 4 cửa, được thiết kế, phát triển và sản xuất tại Anh. Xe có phần mui thấp, nắp ca-pô dài, thân xe khí động học và thiết kế không có kính hậu, thay vào đó sử dụng hệ thống camera. Đây là mẫu xe sản xuất đầu tiên của Jaguar sử dụng nền tảng Jaguar Electric Architecture (JEA) dành riêng cho xe điện.

Theo Jaguar, Type 01 có công suất hơn 1.000 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 lên 62 dặm/giờ (khoảng 100 km/giờ) trong 3,2 giây và phạm vi hoạt động lên tới khoảng 400 dặm (644 km) mỗi lần sạc. Hệ số cản khí động học của xe ở mức 0,23.

Jaguar dự kiến mở nhận đơn đặt hàng vào đầu năm 2027, với những chiếc xe đầu tiên được giao trong nửa cuối năm. Mức giá khởi điểm tại Mỹ được công bố là 130.500 USD.

Tháng 12/2024, Jaguar giới thiệu mẫu xe ý tưởng Type 00, với thiết kế rất khác biệt so với các mẫu xe truyền thống của hãng. Mẫu concept này tạo ra nhiều phản ứng trái chiều và trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận về chiến lược tái định vị Jaguar. Type 01 được xem là bước chuyển từ ý tưởng thiết kế của Type 00 sang một mẫu xe thương mại thực tế.

Jaguar đang đặt cược đáng kể vào thị trường Mỹ, đặc biệt là nhóm khách hàng giàu có và am hiểu công nghệ, trong bối cảnh nhu cầu xe điện tại Mỹ đang yếu hơn một số thị trường khác. Type 01 vì vậy được định vị như một mẫu xe sang có giá cao, hướng tới nhóm khách hàng muốn kết hợp hiệu suất, thiết kế và công nghệ.

Chiến lược này được triển khai trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường xe điện toàn cầu ngày càng gay gắt, đặc biệt từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Jaguar Land Rover (JLR), thuộc sở hữu của Tata Motors của Ấn Độ, đang chuyển Jaguar sang một thương hiệu hoàn toàn chạy điện, trong khi các hãng xe sang khác cũng điều chỉnh tốc độ điện khí hóa trước diễn biến nhu cầu.

Type 01 cũng xuất hiện trong giai đoạn JLR đang tái cơ cấu hoạt động sau vụ tấn công mạng nghiêm trọng năm 2025 làm gián đoạn hoạt động sản xuất và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Công ty đã công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự nhằm giảm chi phí trong bối cảnh cạnh tranh và những bất ổn của thị trường ôtô toàn cầu.

Tổng Giám đốc JLR PB Balaji cho biết Type 01 mở ra “một kỷ nguyên mới” cho Jaguar, kết hợp di sản kỹ nghệ Anh với thiết kế, công nghệ và năng lực chế tạo mới. Theo Jaguar, mẫu xe này là sản phẩm đầu tiên trong thế hệ Jaguar hoàn toàn mới, với các mẫu xe tiếp theo dự kiến sử dụng cùng nền tảng điện JEA.

Việc đưa Type 01 ra thị trường sẽ là phép thử quan trọng đối với chiến lược tái định vị Jaguar: từ một thương hiệu vốn gắn với xe thể thao và xe động cơ đốt trong sang thương hiệu xe điện hạng sang với mức giá cao và tập khách hàng mới./.