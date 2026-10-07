Jaguar nhắm đến giới trẻ Mỹ với mẫu xe điện siêu dài Type 01

Jaguar Type 01 hướng tới việc thu hút những người mua nằm ngoài tệp khách hàng truyền thống của hãng xe này. Nguồn: The Guardian.

Mẫu xe mới nhất của Jaguar có mức giá khởi điểm 172.000 USD và được nhắm trực tiếp vào những người mua giàu có trong ngành công nghệ, những người thường lái xe trên những cung đường rộng thoáng tại Mỹ.

Mẫu xe điện Type 01 của Jaguar đã ra mắt tại New York (Mỹ) vào tối thứ 6/10 (theo giờ địa phương), đánh dấu thành quả của quá trình tái định hình thương hiệu kéo dài hai năm – một quá trình thu hút sự chú ý và soi xét kỹ lưỡng bậc nhất trong lịch sử ngành ô tô.

Ông Rawdon Glover, Giám đốc điều hành của Jaguar, cho biết ban lãnh đạo kỳ vọng chiếc xe sẽ thu hút nhóm khách hàng trẻ và giàu có hơn so với tệp khách hàng cũ vốn đang "già hóa và thu hẹp dần", chủ yếu là nam giới ở độ tuổi 50.

Với phần nắp ca-pô siêu dài, mui xe thấp và thiết kế đầy cơ bắp, Type 01 mang phong cách hoàn toàn khác biệt so với mẫu F-Type trước đó. Mức giá của xe cũng cao gấp đôi so với giá khởi điểm của mẫu F-Type.

Ông Glover nhận định rằng khách hàng mục tiêu sẽ là những người giàu có, sống tại đô thị và "có gu thẩm mỹ cũng như am hiểu sâu sắc về công nghệ". "Người mua sẽ chọn chiếc xe này vì đó là một lựa chọn đầy táo bạo", ông Glover nói.

Sự kiện ra mắt diễn ra vào thời điểm then chốt đối với công ty mẹ Jaguar Land Rover (JLR); hãng đang phải vật lộn với doanh số sụt giảm khi các đối thủ Trung Quốc với mức giá rẻ hơn đang dần chiếm lĩnh thị phần tại Anh. Công ty cũng đang trong quá trình phục hồi sau một cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào năm ngoái, sự cố gây thiệt hại ước tính hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế.

Jaguar Type 01 sử dụng camera thay cho cửa sổ phía sau. Nguồn: The Guardian.

Theo The Guardian, mẫu xe này sẽ được mở bán vào đầu năm 2027, với những đợt giao xe đầu tiên dự kiến ​​diễn ra vào nửa cuối năm đó.

Range Rover cũng đã ra mắt mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của mình vào tháng 9 với mức giá khởi điểm là 204 nghìn đô la Mỹ, so với mức 142 nghìn đô la Mỹ của phiên bản trước đó sử dụng động cơ đốt trong.

Nhu cầu sụt giảm tại Trung Quốc – một thị trường trọng điểm đối với xe sang – cũng đã ảnh hưởng nặng nề đến Jaguar. Theo ông Glover, mẫu Type 01 sẽ chưa ra mắt tại thị trường Trung Quốc trong vài năm tới. Tuy nhiên về lâu dài,Trung Quốc vẫn sẽ là một phần quan trọng trong chiến lược và thật khó để bất kỳ nhà sản xuất ô tô nào bỏ qua thị trường ô tô lớn nhất thế giới này.

Mẫu xe Type 01 không có cửa sổ phía sau, thay vào đó, một camera hướng về phía sau được lắp đặt tại vị trí thường đặt gương chiếu hậu truyền thống. Chiếc xe sở hữu công suất hơn 1.000 mã lực và có thể di chuyển quãng đường lên tới 644 km chỉ với một lần sạc.

Tuy nhiên, với chiều rộng 2 mét, mẫu Type 01 sẽ chiếm trọn những con đường cổ hẹp ở Anh – nơi vốn là địa bàn quen thuộc của tệp khách hàng truyền thống của Jaguar; đồng thời, với chiều dài hơn 5,2 mét, xe sẽ không thể đỗ vừa các ô đậu xe tiêu chuẩn dài 4,8 mét tại Anh.

Mẫu Type 01 có chiều rộng 2 mét. Nguồn: The Guardian

Ông Glover lập luận, trên thị trường hiện nay cũng có nhiều mẫu xe dài, chẳng hạn nhưu chiếc Land Rover Defender gắn bánh dự phòng phía sau còn dài hơn cả Type 01, trong khi mẫu xe mới này lại có bán kính quay vòng tương đương chiếc Fiat 500 nhờ hệ thống đánh lái cả bốn bánh. Cũng theo ông Glover, khả năng xoay trở của xe cực kỳ linh hoạt.

Theo Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Jonathan Reynolds: "Mẫu xe điện mới của Jaguar là bước đi quan trọng trong kế hoạch đầu tư hơn 15 tỷ bảng Anh của JLR tại Vương quốc Anh, đồng thời là minh chứng rõ ràng cho niềm tin vào ngành công nghiệp ô tô đẳng cấp thế giới. Mẫu xe mới mang tính đột phá này sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm trên khắp vùng West Midlands và Tây Bắc nước Anh, đồng thời tiếp nối khoản đầu tư hơn 1 tỷ bảng Anh vào ngành công nghiệp ô tô vừa đạt được vào tháng trước; qua đó đánh dấu một bước tiến mới trong sứ mệnh tái công nghiệp hóa nước Anh.