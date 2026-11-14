Jaguar Land Rover lỗ 451 triệu bảng, kêu gọi Anh và EU hợp tác trước sức ép xe điện Trung Quốc

Jaguar Land Rover (JLR) công bố khoản lỗ 451 triệu bảng trong quý từ tháng 7 đến tháng 9, dù doanh thu tăng lên 5,9 tỷ bảng. (Nguồn: Autoo)

Hãng sản xuất ô tô Jaguar Land Rover (JLR) công bố khoản lỗ 451 triệu bảng trong quý từ tháng 7 đến tháng 9, dù doanh thu tăng lên 5,9 tỷ bảng. Theo The Guardian ngày 13/11, kết quả chịu tác động lớn từ chương trình tái cơ cấu, bao gồm kế hoạch cắt giảm 4.000 việc làm trong bối cảnh thị trường khó khăn.

JLR cho biết khoản chi phí liên quan đến cắt giảm nhân sự lên tới 530 triệu bảng. Doanh nghiệp đã xác nhận 3.000 trường hợp tự nguyện nghỉ việc và dự kiến phần lớn những người này rời công ty vào cuối tháng 11. Nếu không tính khoản chi phí tái cơ cấu, hoạt động kinh doanh của JLR vẫn đạt mức lãi nhỏ.

Tuy nhiên, doanh số tại Trung Quốc và Trung Đông suy giảm đang tạo thêm áp lực. Nhiều hãng xe châu Âu cũng phải đối mặt với sức cạnh tranh từ các nhà sản xuất Trung Quốc, đồng thời tiếp tục đầu tư vào những dòng xe sử dụng động cơ điện.

Giám đốc điều hành JLR PB Balaji kêu gọi Anh và Liên minh châu Âu phối hợp chặt chẽ hơn trước cạnh tranh từ Trung Quốc, thay vì thiết lập thêm các rào cản thương mại sau Brexit. Theo ông, hai bên cần có thời gian để xây dựng hệ sinh thái xe điện và chuỗi cung ứng phù hợp.

Ngành ô tô đang vận động hoãn áp dụng các quy tắc xuất xứ mới, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1. Theo The Guardian, những quy định này có thể khiến xe điện giao thương giữa Anh và EU sử dụng pin từ châu Á phải chịu thuế 10%. EU cũng đang cân nhắc cơ chế ưu đãi dành cho sản phẩm sản xuất tại châu Âu, có nguy cơ loại một số ô tô sản xuất tại Anh khỏi diện hỗ trợ.

JLR, thuộc tập đoàn Tata của Ấn Độ, đang mở rộng danh mục xe điện. Hãng đã bắt đầu sản xuất Range Rover điện tại Solihull và lên kế hoạch phát triển các phiên bản điện của Range Rover Sport, Defender và Defender Sport. Tại Mỹ, JLR đang xúc tiến phương án hợp tác với Stellantis để sản xuất Land Rover, đồng thời nghiên cứu thế hệ Discovery mới.