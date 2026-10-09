Jaguar đặt cược vào sedan điện hạng sang Type 01

Sedan thuần điện 1.000 mã lực, giá dự kiến từ 120.000 USD. (Ảnh: Jaguar)

Jaguar vừa ra mắt Type 01, mẫu sedan thuần điện phát triển từ concept Type 00 gây nhiều tranh cãi. Với công suất 1.000 mã lực và định hướng tập trung vào phân khúc hạng sang, mẫu xe đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong chiến lược của thương hiệu Anh quốc.

Phiên bản thương mại Type 01 được giới thiệu tối 6/10 tại Manhattan, New York, sau 6 năm chuẩn bị. Xe giữ lại những đường nét chủ đạo của concept Type 00, kết hợp nắp ca-pô kéo dài, thân xe thấp và mui vuốt về phía sau. Thiết kế gợi nhớ các mẫu xe biểu tượng của Jaguar như E-Type và XJ.

Jaguar ra mắt Type 01, mẫu sedan thuần điện được phát triển từ concept Type 00. (Ảnh: Jaguar)

Theo ông Rawdon Glover, Giám đốc điều hành Jaguar, tỷ lệ thiết kế là yếu tố quyết định để tạo nên bản sắc của một chiếc Jaguar. Đáng chú ý, phần đuôi xe có cấu trúc phức tạp, từng bị phần mềm mô phỏng đánh giá không thể dập từ tấm nhôm nguyên khối. Đội ngũ kỹ sư sau đó đã xử lý thành công chi tiết này, gọi là “Impossible Panel”.

Type 01 sử dụng 3 mô-tơ điện, cho tổng công suất 1.000 mã lực và mô-men xoắn 1.365 Nm. Hệ dẫn động ưu tiên cầu sau, với hai mô-tơ ở trục sau và một mô-tơ phía trước. Xe có 5 chế độ lái, hệ thống đánh lái 4 bánh, điều hướng mô-men xoắn và cánh gió sau chủ động.

Mẫu sedan sử dụng kiến trúc điện áp 850 V, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW. Theo thông tin được công bố, xe có thể sạc từ 10% lên 80% trong chưa đầy 30 phút. Tầm hoạt động ước tính khoảng 640 km theo tiêu chuẩn WLTP với bộ pin 140 kWh; mức dự kiến theo tiêu chuẩn EPA tại Mỹ là khoảng 560 km.

Khoang nội thất được thiết kế theo hướng tối giản, với màn hình cảm ứng lớn, màn hình phụ điều chỉnh điều hòa và 4 vị trí ngồi riêng biệt. Các ghế đều có chức năng sưởi, làm mát và massage.

Jaguar dự kiến bắt đầu sản xuất mẫu xe vào khoảng cuối năm 2026, với những chiếc xe điện đầu tiên đến đại lý tại Mỹ trong nửa đầu năm 2027. Giá bán chính thức chưa được xác định, nhưng mức dự kiến dao động 120.000-130.000 USD. Hãng cũng cho biết không có kế hoạch phát triển các phiên bản giá thấp hơn hoặc công suất thấp hơn sau dòng Type 01 ban đầu.