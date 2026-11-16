JAECOO J7 tiếp tục dẫn đầu doanh số ô tô tại Anh, OMODA & JAECOO chiếm 6,1% thị phần

JAECOO 7 lần thứ ba dẫn đầu doanh số ô tô tại Anh trong năm 2026

Theo số liệu do Hiệp hội Các nhà sản xuất và Kinh doanh Ô tô Anh (SMMT) công bố ngày 5/11/2026, JAECOO 7 (hay còn gọi là JAECOO J7 tại thị trường Việt Nam) tiếp tục giữ vị trí mẫu ô tô bán chạy nhất tại Anh trong tháng 10 với 3.412 xe đăng ký mới. Trước đó, mẫu SUV này từng đứng đầu bảng xếp hạng vào tháng 3 và tháng 9 năm nay.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, JAECOO 7 đạt tổng cộng 42.885 xe đăng ký mới, trở thành mẫu ô tô bán chạy thứ hai tại Anh theo doanh số lũy kế năm.

JAECOO 7 đứng đầu bảng xếp hạng tháng thứ hai liên tiếp, cho thấy vị thế của thương hiệu tại Anh

Bên cạnh JAECOO 7 dẫn đầu, OMODA & JAECOO cũng có thêm các mẫu xe góp mặt trong nhóm 15 ô tô bán chạy nhất thị trường. JAECOO 5 đứng thứ 10 với 2.171 xe, trong khi OMODA 5 xếp thứ 15 với 1.770 xe đăng ký mới. Ở phân khúc xe thuần điện, JAECOO E5 cũng ghi nhận 1.465 xe bán ra, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng doanh số xe điện tháng 10.

Trong tháng 10, hai thương hiệu đạt tổng cộng 9.226 xe đăng ký mới, tương đương 6,1% thị phần ô tô mới tại Anh. Những kết quả này cho thấy sự phát triển của OMODA & JAECOO tại Anh không chỉ phụ thuộc vào một mẫu xe chủ lực mà đang được mở rộng trên nhiều dòng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Đầu tư hệ thống phân phối và hậu mãi, củng cố niềm tin khách hàng

Song song với việc phát triển sản phẩm, OMODA & JAECOO tiếp tục đầu tư vào hệ thống phân phối và dịch vụ sau bán hàng tại Anh.

Hai thương hiệu hiện đã phát triển mạng lưới hơn 140 điểm bán hàng trên toàn quốc. Đáng chú ý, tám trung tâm phụ tùng khu vực (Super Parts Hubs) đã được đưa vào hoạt động, kết hợp với quan hệ hợp tác cùng RAC nhằm nâng cao khả năng cung ứng phụ tùng, rút ngắn thời gian sửa chữa và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng xe.

Chương trình xe đã qua sử dụng cũng được triển khai, mở rộng dịch vụ của thương hiệu sang thị trường xe cũ và gia tăng sự an tâm cho khách hàng.

Theo đại diện OMODA & JAECOO UK, thương hiệu sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ thống bán hàng, mạng lưới phụ tùng và dịch vụ hỗ trợ trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm, hướng đến mục tiêu dài hạn là bảo đảm trải nghiệm sở hữu xe tương xứng với kỳ vọng của khách hàng.

Từ tăng trưởng doanh số đến chiến lược phát triển dài hạn

Thành công tại Anh diễn ra trong bối cảnh OMODA & JAECOO đang đẩy mạnh chiến lược phát triển toàn cầu, với trọng tâm là công nghệ năng lượng mới, trải nghiệm khách hàng và mở rộng hệ sinh thái thông minh.

Tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026 diễn ra trong tháng 10/2026 tại Vu Hồ (Trung Quốc), OMODA & JAECOO đã giới thiệu định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, tập trung mở rộng danh mục sản phẩm từ xe xăng đến hybrid và xe thuần điện, đồng thời đẩy mạnh công nghệ Super Hybrid System (SHS), khoang lái AI và các giải pháp hỗ trợ lái thông minh. Chiến lược này hướng tới việc kết hợp công nghệ, hiệu quả vận hành và trải nghiệm cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng toàn cầu.

OMODA X - mẫu xe được giới thiệu tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026

Kết quả tích cực của OMODA & JAECOO trên thị trường quốc tế tiếp tục củng cố niềm tin vào tiềm năng phát triển của thương hiệu tại Việt Nam. Theo đó, OMODA & JAECOO Việt Nam đang từng bước hoàn thiện danh mục sản phẩm từ xe xăng, hybrid đến xe thuần điện. Song song với việc mở rộng hệ thống nhà phân phối và nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi, doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Hưng Yên, hướng tới phát triển sản xuất trong nước và xây dựng nền tảng kinh doanh bền vững. Những bước tiến này là minh chứng cho cam kết đầu tư lâu dài, cùng định hướng "Đến Việt Nam – Vì Việt Nam" của thương hiệu.