Video: Đánh giá nhanh mẫu xe SUV JAECOO J5 lắp ráp Việt Nam.

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Anh Quốc (SMMT), OMODA & JAECOO ghi nhận 6.238 xe đăng ký mới trong tháng 8/2026, chiếm 6,62% thị phần ôtô mới tại Anh. Kết quả này đưa OMODA & JAECOO lên vị trí thứ 2 toàn thị trường, cải thiện một bậc so với vị trí thứ 3 trong tháng 7.

Ba mẫu xe cùng lọt Top 10 bán chạy tại Anh

JAECOO J7 tiếp tục là sản phẩm dẫn đầu doanh số của OMODA & JAECOO tại Anh với 2.022 xe đăng ký trong tháng 8, qua đó đứng thứ 2 trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Nhu cầu đối với mẫu SUV này chủ yếu đến từ nhóm khách hàng cá nhân, cho thấy sức hút ổn định của JAECOO J7 trong phân khúc SUV gia đình.

Jaecoo J7, J5 và Omoda C5 lọt Top 10 ôtô bán chạy tại Anh tháng 8/2026.

Theo sau là JAECOO J5 với 1.670 xe đăng ký, đứng thứ 4 toàn thị trường Anh trong tháng 8. Mẫu SUV cỡ nhỏ nhận được sự quan tâm đáng kể từ nhóm khách hàng doanh nghiệp và đội xe, góp phần mở rộng độ phủ của JAECOO tại một nhóm khách hàng khác bên cạnh người mua xe cá nhân.

OMODA C5 cũng góp mặt ở vị trí thứ 6 với 1.465 xe đăng ký. Đáng chú ý, mẫu xe này được cung cấp với danh mục hệ truyền động đa dạng gồm động cơ xăng, SHS-H hybrid và thuần điện, qua đó đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

JAECOO J7 là sản phẩm dẫn đầu doanh số của OMODA & JAECOO tại Anh với 2.022 xe đăng ký trong tháng 8, đứng thứ 2 trong Top 10 mẫu xe bán chạy nhất.

Việc JAECOO J7, JAECOO J5 và OMODA C5 đồng thời lọt Top 10 cho thấy tăng trưởng của OMODA & JAECOO tại Anh đang được tạo nên từ một danh mục sản phẩm đa dạng thay vì phụ thuộc vào một mẫu xe duy nhất. Đồng thời, sức mua đến từ cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp cũng góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn của thương hiệu.

Từ Top 3 lên Top 2 thị trường Anh chỉ sau một tháng

Kết quả tháng 8 tiếp nối cột mốc đáng chú ý của tháng 7, khi OMODA & JAECOO lần đầu trở thành nhóm thương hiệu ôtô lớn thứ ba tại Anh xét theo lượng xe đăng ký mới. Chỉ một tháng sau, thương hiệu tiếp tục tăng một bậc lên vị trí thứ 2, với thị phần đạt 6,62%.

JAECOO J5 với 1.670 xe đăng ký, đứng thứ 4 toàn thị trường Anh trong tháng 8.

Kết quả càng đáng chú ý khi tháng 8 thường là giai đoạn tương đối trầm lắng của thị trường Anh trước thời điểm đổi biển số đăng ký mới vào tháng 9 – một trong những mùa mua xe quan trọng nhất trong năm tại quốc gia này.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2026, tổng lượng đăng ký của OMODA & JAECOO tại Anh đã đạt 67.971 xe. Trong khi đó, doanh số lũy kế của hai thương hiệu tại thị trường này đã vượt 100.000 xe trong chưa đầy hai năm kể từ khi gia nhập.

JAECOO J5 mở rộng dấu ấn tại nhiều thị trường quốc tế

Thành tích Top 4 tại Anh tiếp tục bổ sung vào chuỗi kết quả tích cực của JAECOO J5 tại nhiều thị trường quốc tế trong năm 2026. Trước đó, tại Australia, phiên bản JAECOO J5 EV từng đạt 2.126 xe bán ra trong tháng 5, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng xe điện toàn thị trường. Tại Đông Nam Á, mẫu xe cũng ghi nhận kết quả nổi bật tại các thị trường như Thái Lan và Indonesia.

OMODA C5 cũng góp mặt ở vị trí thứ 6 với 1.465 xe đăng ký.

Sức hút tại nhiều khu vực có đặc điểm tiêu dùng khác nhau cho thấy JAECOO J5 đang dần trở thành một trong những dòng sản phẩm quan trọng trong chiến lược toàn cầu của OMODA & JAECOO.

Tại Việt Nam, JAECOO J7, JAECOO J5 và OMODA C5 đều đang được Omoda & Jaecoo Việt Nam phân phối chính hãng với nhiều lựa chọn hệ truyền động từ xăng, hybrid đến thuần điện (tùy phiên bản). Với mức giá cạnh tranh, thiết kế khác biệt, nhiều trang bị công nghệ cùng chính sách hậu mãi dài hạn, các mẫu xe đang từng bước nhận được sự quan tâm và yêu thích của khách hàng Việt.

Hiện sản phẩm của Omoda & Jaecoo Việt Nam được phân phối thông qua 40 nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc tiếp cận sản phẩm và dịch vụ. Đặc biệt, JAECOO J5 – mẫu xe vừa lọt Top 4 ôtô bán chạy tại Anh trong tháng 8/2026 – hiện được sản xuất tại nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam.