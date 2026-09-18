Jaecoo J5 và Omoda C5 theo nhau giảm giá cao nhất đến 150 triệu đồng

Đối với Jaecoo J5, người tiêu dùng mua xe trong tháng 9 sẽ nhận các khoản hỗ trợ miễn phí sạc hoặc đổ xăng kéo dài từ 4 - 30 năm.

Khi quy đổi sang tiền mặt, bản thuần động cơ đốt trong J5 Premium sẽ được giảm giá đến 100 triệu đồng, bản hybrid J5 SHS-H Premium giảm 70 triệu đồng, bản J5 SHS-H Flagship giảm 80 triệu đồng, mức giảm cao nhất 150 triệu đồng thuộc về phiên bản thuần điện J5 EV Flagship.

Như vậy, sau khi trừ hết các khoản ưu đãi, giá bán lẻ thực tế của Jaecoo J5 chỉ còn từ 499 - 669 triệu đồng. Tuy nhiên, trên thực tế đây cũng chính là các mức giá ưu đãi được liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam (OJV) áp dụng ngay từ thời điểm mẫu xe lần đầu ra mắt thị trường hồi giữa tháng 8/2026.

Phiên bản thuần điện Jaecoo J5 EV Flagship - Ảnh: OJV

Jaecoo J5 là mẫu xe đầu tiên được OJV lắp ráp trong nước tại nhà máy đặt ở tỉnh Hưng Yên. Mẫu gầm cao cỡ B có đến 4 phiên bản với 3 tuỳ chọn hệ truyền động là thuần xăng, hybrid và thuần điện.

Trong đó, phiên bản thuần xăng J5 Premium sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, công suất cực đại 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm.

Hệ truyền động Super Hybrid System cũng sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L nhưng có sự hỗ trợ của motor điện, công suất kết hợp đạt 221 mã lực, khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 7,9 giây. Hệ truyền động này trang bị trên 2 phiên bản J5 SHS-H Premium và J5 SHS-H Flagship.

Cuối cùng là phiên bản thuần điện J5 EV Flagship sở hữu công suất 208 mã lực và mô-men xoắn 288 Nm, tăng tốc 0 - 100 km/h trong 7,7 giây. Phiên bản này có tầm hoạt động tối đa 461 km sau mỗi lần sạc đầy, pin hỗ trợ sạc nhanh DC 130 kW với thời gian sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 28 phút.

Đối với mẫu xe Omoda C5, liên doanh ô tô Trung Quốc áp dụng chính sách giảm giá kết hợp hỗ trợ đổ xăng miễn phí. Sau khi quy đổi hết ưu đãi, người tiêu dùng chỉ còn phải trả các mức giá từ khoảng 459 - 669 triệu đồng, giảm từ 50 - 80 triệu đồng so với giá bán lẻ niêm yết tuỳ từng phiên bản.

Như vậy, giá bán lẻ thực tế của cả Omoda C5 và Jaecoo J5 hiện đều chỉ tương đương với một số mẫu xe ở phân khúc cỡ A như Hyundai Venue, Kia Sonet hay Toyota Raize.

Phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H - Ảnh: OJV

Omoda C5 và Jaecoo J5 đều cạnh tranh ở phân khúc ô tô gầm cao cỡ B, nơi đang có sự cạnh tranh rất khốc liệt với hàng chục mẫu xe trên thị trường.

Trong đó đáng chú ý là một số mẫu xe đang rất được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng như VinFast VF 6, Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Kia Seltos, Hyundai Creta… Chưa kể, Omoda C5 và Jaecoo J5 còn phải cạnh tranh với một số "đồng hương" Trung Quốc như Geely Coolray hay Lynk & Co 06.

Trước sức ép lớn từ các đối thủ, ngay từ khi Jaecoo J5 và Omoda C5 ra mắt thị trường, OJV đã buộc phải áp dụng các chính sách ưu đãi mạnh tay nhằm tạo sự hấp dẫn đối với người tiêu dùng.