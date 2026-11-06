Jaecoo J5 bị gãy rời bánh sau va chạm tại Indonesia

Sáng 4/11, một chiếc Jaecoo J5 EV màu đen gặp tai nạn tại khu vực Tanah Abang, trung tâm Jakarta, Indonesia, theo CarNewsChina.

Sau va chạm với dải phân cách và hàng rào ven đường, bánh trước bên phải cùng một số bộ phận của hệ thống treo bị gãy rời khỏi xe.

Hình ảnh hiện trường lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc SUV điện bị hư hỏng nặng ở phần đầu, nhiều mảnh vỡ nằm trên mặt đường.

Bánh trước bên phải cùng cụm hệ thống treo bị gãy rời khỏi chiếc Jaecoo J5 EV sau vụ va chạm tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: @jakarta.terkini.

Sau khi liên hệ với chủ xe và kiểm tra, Jaecoo Indonesia công bố kết quả vào ngày 5/11. Theo nhà sản xuất, chiếc J5 EV đã va chạm với mép vỉa hè và hàng rào bảo vệ, khiến bánh trước bên phải bị gãy rời khỏi thân xe.

Đại diện Jaecoo Indonesia cho biết bánh xe bị gãy rời do va chạm, không phải tự gãy trong quá trình di chuyển. Kết quả kiểm tra cũng ghi nhận hư hỏng ở cản trước, vè bánh trước bên phải và cửa trước phía hành khách.

Jaecoo khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu lỗi sản phẩm dẫn đến sự cố. Hãng đang phối hợp với chủ xe để sửa chữa và thay thế các bộ phận hư hỏng.

J5 EV là mẫu SUV thuần điện của thương hiệu Jaecoo, thuộc tập đoàn Chery (Trung Quốc). Theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (Gaikindo), mẫu xe này đạt doanh số 26.635 chiếc trong 9 tháng đầu năm 2026, đứng đầu nhóm ô tô thuần điện tại Indonesia.

Sự cố tại Jakarta thu hút sự chú ý khi tập đoàn Chery đang xử lý một vụ việc khác liên quan đến Omoda 5 tại Malaysia.

Chiếc Omoda 5 bị gãy rời trục bánh sau tại Malaysia. Ảnh: Panggil Aku Naz.

Trước đó, ngày 6/10, một chiếc Omoda 5 đời 2023 bị gãy rời toàn bộ cụm trục sau khi đang lưu thông tại Johor Bahru, Malaysia. Cơ quan chức năng sau đó tạm dừng đăng ký mới mẫu xe này để điều tra. Đến ngày 14/10, Chery Malaysia xác nhận 8.878 xe thuộc diện triệu hồi.

Theo CnEVPost, kết quả điều tra ban đầu của Chery Trung Quốc cho thấy một số mối hàn tại bộ phận liên kết với dầm cầu sau của Omoda 5 có thể không đủ độ bền, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy khi chịu lực lớn. Đến nay, cơ quan chức năng Malaysia chưa công bố kết luận cuối cùng.