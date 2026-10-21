Jaecoo 7 dẫn đầu doanh số ô tô mới tại Anh: Lợi thế nào giúp xe Trung Quốc bứt phá?'

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh (SMMT), Jaecoo 7 đạt 10.814 xe đăng ký mới trong tháng 9, đứng đầu bảng xếp hạng các mẫu xe bán chạy tại Anh. Tesla Model 3 đứng thứ hai với 9.929 xe, còn Ford Puma đạt 6.958 xe. Số liệu chính thức của SMMT công bố ngày 5/10 cũng cho thấy Jaecoo 7 đứng thứ hai về lượng xe đăng ký cộng dồn từ đầu năm, với 39.474 xe, sau Ford Puma đạt 42.926 xe.

Đây là lần thứ hai trong năm Jaecoo 7 dẫn đầu bảng xếp hạng tháng, sau kết quả hồi tháng 3. Đáng chú ý, thương hiệu Jaecoo mới gia nhập thị trường Anh từ tháng 1/2025. Chỉ sau chưa đầy hai năm, mẫu SUV này đã vượt nhiều sản phẩm của các thương hiệu lâu đời để trở thành một trong những lựa chọn phổ biến nhất trên thị trường.

Đây là lần thứ hai trong năm Jaecoo 7 dẫn đầu bảng xếp hạng tháng tại Anh.

Tuy nhiên, cần đặt kết quả tháng 9 trong bối cảnh thị trường. Tại Anh, tháng 3 và tháng 9 là hai kỳ đổi ký hiệu biển số xe mới, thường thúc đẩy hoạt động giao xe. Theo SMMT, toàn thị trường ô tô mới đăng ký trong tháng 9 đạt 350.536 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất cho tháng 9 kể từ năm 2017. Vì vậy, thành tích của Jaecoo 7 đáng chú ý, nhưng riêng thứ hạng trong một tháng chưa đủ để xác định mức độ tăng trưởng nhu cầu dài hạn.

Giá bán và trang bị tạo sức hút

Một trong những lợi thế dễ nhận thấy của Jaecoo 7 là mức giá đi kèm danh sách trang bị. Theo bảng giá Carwow cập nhật ngày 27/8, mẫu SUV này có giá niêm yết từ 29.210 đến 36.505 bảng Anh, tùy phiên bản và hệ truyền động. Dải sản phẩm tại Anh gồm xe hybrid tự sạc, xe hybrid sạc ngoài (PHEV) và xe sử dụng động cơ xăng.

Ở phiên bản cơ bản, Jaecoo 7 đã có mâm hợp kim 19 inch, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống mở cửa không cần chìa khóa, cảm biến đỗ xe và kiểm soát hành trình thích ứng. Các phiên bản cao hơn bổ sung ghế trước chỉnh điện, sưởi ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây và camera quan sát xung quanh xe. Theo Carwow, nội thất hoàn thiện tốt và lượng trang bị phong phú là những ưu điểm nổi bật của mẫu xe.

Phép so sánh với Volkswagen Tiguan cho thấy lợi thế giá có thể đáng kể hơn khi người mua lựa chọn phiên bản cao cấp hoặc hệ truyền động điện hóa. Theo Carwow, Tiguan PHEV với trang bị tương đương có thể có giá khoảng 44.000 bảng, cao hơn phiên bản Jaecoo 7 PHEV cao cấp nhất. Tuy nhiên, đây là so sánh theo cấu hình và bảng giá cụ thể, không có nghĩa Jaecoo 7 rẻ hơn Tiguan trong mọi trường hợp.

Mức giá cạnh tranh giúp Jaecoo 7 tiếp cận nhóm khách hàng muốn sở hữu SUV có thiết kế nổi bật, nhiều tiện nghi và tùy chọn hybrid mà không phải chi số tiền tương đương một số đối thủ châu Âu ở cấu hình cao. Với người mua đặt ngân sách và trang bị lên hàng đầu, đây là lợi thế thực tế.

Bảo hành cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn. Theo chính sách công bố trên website Jaecoo tại Anh, xe mới được bảo hành 7 năm hoặc 100.000 dặm, tương đương khoảng 161.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Hãng cũng công bố bảo hành pin điện áp cao 8 năm hoặc 100.000 dặm đối với các phiên bản áp dụng.

Theo chính sách công bố trên website Jaecoo tại Anh, xe mới được bảo hành 7 năm hoặc 100.000 dặm.

Thời hạn bảo hành dài có thể giúp khách hàng bớt lo ngại khi cân nhắc một thương hiệu mới. Dù vậy, bảo hành không đồng nghĩa với việc xe đã được chứng minh có độ tin cậy cao hơn đối thủ. Khả năng đáp ứng cam kết, chi phí bảo dưỡng, giá phụ tùng và giá trị bán lại vẫn cần được đánh giá qua quá trình sử dụng thực tế.

Mạng lưới đại lý và giới hạn của thành công doanh số

Giá bán và trang bị có thể thu hút sự chú ý, nhưng khả năng tiếp cận sản phẩm cũng ảnh hưởng đến quyết định mua xe. Một khách hàng khó hoàn tất giao dịch nếu không thuận tiện xem xe, lái thử, nhận xe hoặc tìm nơi bảo dưỡng.

Theo thông báo ngày 5/10 của Omoda & Jaecoo UK, mạng lưới đại lý của hai thương hiệu tại Anh tăng từ 81 lên 146 điểm trong một năm. Jaecoo 7 là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu được giới thiệu tại thị trường này, tạo nền tảng ban đầu để xây dựng nhận diện và hệ thống phân phối.

Trong bài đánh giá dài hạn công bố ngày 2/4, chuyên trang Autocar cũng nhấn mạnh sự kết hợp giữa giá trị sản phẩm, bảo hành dài và mạng lưới đại lý là những yếu tố giúp Jaecoo nhanh chóng có chỗ đứng. Theo Autocar, hãng đã chuẩn bị hệ thống phân phối trước khi mở rộng bán hàng, thay vì chỉ đưa sản phẩm ra thị trường rồi mới xây dựng hạ tầng phục vụ khách hàng.

Mạng lưới rộng hơn tạo điều kiện để người mua tiếp cận xe và dịch vụ thuận tiện hơn. Tuy nhiên, số lượng điểm bán chưa phản ánh đầy đủ chất lượng hậu mãi. Khả năng cung ứng phụ tùng, trình độ kỹ thuật viên và thời gian xử lý bảo hành mới là những yếu tố quyết định trải nghiệm sau khi mua xe.

Các đánh giá độc lập cũng cho thấy Jaecoo 7 chưa vượt trội ở mọi phương diện. Carwow đánh giá cao nội thất và trang bị so với giá bán, nhưng cho rằng xe chưa thực sự thực dụng và trải nghiệm lái chưa hấp dẫn. Trong khi đó, Autocar ghi nhận giá trị sử dụng và trang bị là điểm mạnh, đồng thời xem xét những hạn chế của xe qua quá trình sử dụng dài hạn.

Những nhận xét này cho thấy doanh số và chất lượng vận hành là hai thước đo khác nhau. Một mẫu xe có thể bán tốt nhờ giá, thiết kế, trang bị, chính sách bảo hành và khả năng tiếp cận khách hàng, ngay cả khi vẫn còn hạn chế về độ êm ái hoặc cảm giác lái.

Jaecoo 7 cũng không phải trường hợp duy nhất cho thấy thương hiệu Trung Quốc có thể nhanh chóng tạo chỗ đứng ở thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, để duy trì thành tích, hãng cần đáp ứng kỳ vọng sau bán hàng và chứng minh giá trị sử dụng trong dài hạn, thay vì chỉ dựa vào sức hút ban đầu.

Tại Việt Nam, Jaecoo J7 cũng đang được phân phối chính hãng với các cấu hình động cơ khác nhau. Dù vậy, thành tích tại Anh chưa đủ để dự báo kết quả kinh doanh trong nước, bởi giá bán, chính sách hậu mãi, mạng lưới phân phối và lựa chọn của người tiêu dùng ở mỗi thị trường khác nhau.

Thành công của Jaecoo 7 tại Anh vì thế không chỉ nằm ở vị trí dẫn đầu doanh số tháng 9. Điều đáng chú ý là cách một thương hiệu mới kết hợp giá bán, trang bị, bảo hành và hệ thống phân phối để cạnh tranh với những cái tên quen thuộc. Việc duy trì vị trí đó sẽ phụ thuộc vào khả năng biến sức hút ban đầu thành sự hài lòng của khách hàng trong nhiều năm sử dụng.