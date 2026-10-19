Jadon Sancho chạm đáy sự nghiệp sau cú trượt dài tại Ngoại hạng Anh

Năm 2020, khi mới 20 tuổi, Jadon Sancho được Transfermarkt định giá 130 triệu euro, thuộc nhóm cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Sau khi rời Manchester City khi còn trẻ, tiền vệ người Anh nhanh chóng tỏa sáng tại Borussia Dortmund nhờ tốc độ, kỹ thuật rê bóng và khả năng tạo đột biến. Giai đoạn khoác áo đội bóng Đức, ngôi sao này ghi tới 50 bàn và có 64 kiến tạo.

Phong độ ấn tượng giúp Sancho lọt vào tầm ngắm của Manchester United. Mùa hè năm 2021, đội chủ sân Old Trafford chi khoảng 85 triệu euro để đưa thần đồng này trở lại nước Anh, với kỳ vọng anh sẽ trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công.

Jadon Sancho được Manchester United đưa về với mức giá kỷ lục 85 triệu euro vào mùa hè năm 2021

Tuy nhiên, Sancho không đáp ứng được kỳ vọng, cầu thủ này gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định và thường xuyên phải cạnh tranh vị trí. Mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag ở mùa giải 2023/24 khiến ngôi sao người Anh bị gạt khỏi đội hình, trước khi trở lại Dortmund theo dạng cho mượn vào tháng 1/2024.

Tại đội bóng cũ, Sancho phần nào tìm lại cảm giác thi đấu và góp mặt trong hành trình vào chung kết Champions League 2023/24. Dù Dortmund thất bại trước Real Madrid, màn trình diễn của cầu thủ chạy cánh này vẫn thắp lên hy vọng về khả năng hồi sinh sự nghiệp.

Quãng thời gian cho mượn tại Dortmund, Sancho góp công giúp đội bóng Đức giành quyền vào chung kết Champions League 202/24

Sau Dortmund, Sancho gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn ở mùa giải 2024/25, góp công giúp đội bóng thành London vô địch Conference League và ghi bàn trong trận chung kết thắng Real Betis. Dù vậy, Chelsea không giữ tiền đạo người Anh sau khi mùa giải khép lại.

Sancho gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn ở mùa giải 2024/25

Mùa 2025/26, Sancho tiếp tục được Manchester United cho Aston Villa mượn. Dù sau đó tiền đạo này cùng Villa vô địch Europa League, cầu thủ người Anh vẫn không nằm trong kế hoạch lâu dài của đội chủ sân Old Trafford.

Sancho tiếp tục được Manchester United cho Aston Villa mượn ở mùa giải 2025/26

Hợp đồng giữa Sancho và Manchester United kết thúc vào mùa hè năm 2026. Ở tuổi 26, anh trở thành cầu thủ tự do sau ba mùa giải liên tiếp thi đấu cho các CLB khác theo dạng cho mượn hoặc không còn giữ được vị trí ổn định tại đội bóng chủ quản.

Hiện chưa tìm được bến đỗ mới, Sancho vẫn tích cực tập luyện để duy trì thể trạng và chờ đợi cơ hội trở lại sân cỏ. Trong số những đội bóng quan tâm, Getafe được cho là nghiêm túc nhất khi đã gửi đề nghị chiêu mộ tiền đạo người Anh theo dạng chuyển nhượng tự do.

Getafe kỳ vọng Sancho có thể bổ sung tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến cho hàng công. Môi trường mới tại La Liga cũng có thể mở ra cơ hội để anh làm lại sự nghiệp sau quãng thời gian không ổn định ở Anh.

Dẫu vậy, tương lai của Sancho vẫn chưa được xác định. Từ tài năng từng được định giá 130 triệu euro đến cầu thủ tự do ở tuổi 26, sự nghiệp của anh đã trải qua bước ngoặt lớn. Cơ hội trở lại sân cỏ vẫn còn, nhưng tiền đạo người Anh cần tìm được đội bóng phù hợp và chứng minh rằng mình có thể duy trì phong độ ổn định trong chặng đường tiếp theo.