Jackpot gần 200 tỷ đồng của Vietlott tìm được chủ

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo tìm ra vé số trúng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 trị giá gần 200 tỷ đồng trong kỳ quay ngày 24/10.

Cụ thể, tấm vé may mắn trúng độc đắc mang dãy số 06 - 07 - 18 - 41 - 44 - 50.

Giải độc đắc Vietlott Power 6/55 trị giá gần 200 tỷ đã có chủ nhân. Ảnh: Vietlott.

Bên cạnh khách hàng trúng độc đắc, Vietlott còn tìm ra 24 người trúng giải nhất (40 triệu đồng), 1.818 người trúng giải nhì (500.000 đồng) và 43.703 người trúng giải ba (50.000 đồng). Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay là hơn 92 tỷ đồng.

Theo quy định, người trúng giải có nghĩa vụ nộp thuế TNCN với thuế suất 10% và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, người trúng Jackpot 1 sẽ thực nhận gần 180 tỷ đồng.

Đây là một trong 10 giải có trị giá cao nhất của Vietlott tìm được khách hàng trúng thưởng. Jackpot 1 cao nhất từng được ghi nhận là gần 345 tỷ đồng - đã trả thưởng cho một người đàn ông kinh doanh tự do tại Tp.HCM hồi tháng 7/2025.

Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải kể từ ngày công bố. Giải thưởng sẽ không còn giá trị và tiền thưởng được sung vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott nếu quá thời hạn trên.

Theo cơ chế mở thưởng, sau khi có người trúng giải cao nhất, giá trị Jackpot của sản phẩm Power 6/55 sẽ quay trở lại mốc 30 tỷ đồng.

Vietlott là doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính đại diện sở hữu 100% vốn, với mạng lưới kinh doanh khắp cả nước. Trong khi đó, 63 công ty xổ số kiến thiết trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trước sáp nhập giờ hoạt động theo 3 miền.

2026 là năm đầu tiên doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu trên 10.000 tỷ đồng. Kế hoạch tương ứng doanh số bình quân mỗi ngày khoảng 30 tỷ đồng, gấp 9 lần 10 năm trước.