Jackpot 2 của xổ số tự chọn Power 6/55 'nổ' liên tiếp tại hai kỳ quay sát nhau, hai vị khách số đỏ 'ẵm' hơn 32 tỷ đồng về nhà.

Công ty xổ số điện toán (Vietlott) vừa thông báo kết quả xổ số, loại hình xổ số Power 6/55 kỳ quay thưởng thứ 103 diễn ra tối 19/3.

Theo đó, dãy số may mắn xuất hiện tại kỳ quay thưởng này là: 05-27-35-39-46-52 và số đặc biệt 31. Vietlott xác định tiếp tục tìm ra một vị khách may mắn trúng Jackpot 2 trị giá 7.207.922.000 đồng (7,2 tỷ đồng). Trong khi đó, Jackpot 1 quay về mốc 300 tỷ đồng tiếp tục chờ người may mắn.

Cũng tại kỳ quay thưởng lần này, có 20 giải nhất trị giá 40 triệu đồng; 1173 giải nhì trị giá 500.000 đồng và 24297 giải ba trị giá 50.000 đồng.

Jackpot 2 ‘nổ’ liên tiếp, 2 vị khách số đỏ ‘ẵm’ hơn 32 tỷ đồng về nhà.

Trước đó, tại kỳ quay thưởng thứ 102 của Power 6/55 diễn ra tối 27/3, Vietlott cũng tìm ra một khách hàng may mắn trúng Jackpot 2 trị giá 25.040.212.000 đồng (25 tỷ đồng). Như vậy, ở 2 kỳ quay sát nhau, Jackpot 2 “nổ” liên tiếp, 2 vị khách số đỏ “ẵm trọn” giải thưởng hơn 32 tỷ đồng.

Trong khi đó, ở loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45, kỳ quay thưởng thứ 263, giá trị Jackpot tăng lên 41.045.491.000 đồng (41 tỷ đồng). Tuy nhiên, Vietlott xác định vẫn chưa có người may mắn trúng thưởng.

Theo công ty Vietlott, xác suất trúng giải Jackpot 1 của Power 6/55 là 1/28,9 triệu, thấp hơn gấp 3,5 lần so với xác suất trúng Mega 6/45, chỉ 1/8 triệu. Tuy nhiên, Power 6/55 lại có thêm giải Jackpot 2 có xác suất trúng thưởng là 1/4,8 triệu, khả năng trúng thưởng cao gấp 1,6 lần so với jackpot của Mega 6/45.

