Jack mong muốn chăm sóc con, Thiên An tiết lộ tổng khoản tiền cấp dưỡng từ năm 2022

Phiên xử này được mở lại sau khi phải tạm hoãn vào ngày 15/9 vì phía Jack nộp đơn xin vắng mặt, dù trước đó nam ca sĩ từng thông qua đại diện xác nhận sẽ tham dự.

Trước Hội đồng xét xử, Thiên An chia sẻ cô và Jack bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ năm 2020. Trong khoảng thời gian yêu nhau cũng như sau khi em bé chào đời, nam ca sĩ có hỗ trợ một phần kinh phí nuôi con. Cụ thể, từ thời điểm sinh bé đến đầu năm 2022, Jack đã gửi tổng cộng 106 triệu đồng, bao gồm khoảng 76 triệu đồng qua chuyển khoản ngân hàng và 30 triệu đồng tiền mặt. Nữ diễn viên khẳng định cô nắm giữ đầy đủ sao kê để chứng thực các giao dịch chuyển khoản này.

Tại toà, ca sĩ Jack thừa nhận có tìm hiểu Thiên An vào năm 2020. Ảnh: Viết Thanh

Thiên An cũng cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, Jack không tiếp tục gửi tiền cấp dưỡng cho con. Theo lời Thiên An, mẹ và em gái có hỗ trợ cô chăm sóc bé trong thời gian cô bận công việc, nhưng cô vẫn trực tiếp đồng hành và chăm sóc con từ nhỏ đến nay.

Jack đã chu cấp tổng cộng 106 triệu bao gồm 30 triệu tiền chuyển khoản và 76 triệu tiền mặt.

"Từ 2022 đến nay việc nuôi con hoàn toàn dựa vào 100% kinh tế của tôi. Hiện tại, gia đình tôi có mẹ và em gái hỗ trợ tôi chăm con trong lúc tôi bận công việc nhưng đều có sự hỗ trợ và chăm sóc của tôi từ nhỏ cho đến lớn", Thiên An cho biết.

Chia sẻ về dự định đồng hành cùng bé, ca sĩ Jack bày tỏ: "Tôi sẽ tôn trọng Thiên An, ráng thu xếp thời gian và theo điều kiện của mẹ bé. Hiện tại bé cũng chưa biết tôi nên tôi cũng sẽ chậm rãi và từ tốn thôi. Tôi cũng mong muốn có lịch trình thăm nom rõ ràng, tôi sẽ phụ trách cái gì đó. Tôi chỉ muốn có trách nhiệm làm cha thôi, tôi không có giành bé gì cả, không muốn tách bé khỏi mẹ. Tôi chỉ mong được chăm sóc con tốt nhất về sau".

Khi được Hội thẩm nhân dân câu hỏi về cảm xúc trước việc phía nguyên đơn muốn chăm sóc con thời gian tới, Thiên An nhận định trách nhiệm làm cha không chỉ dừng lại ở lời hứa mà phải chứng minh bằng hành động thực tế, thông qua việc dành thời gian cũng như thực thi trọn vẹn quyền và nghĩa vụ đối với con. "Việc làm cha nói thì rất đơn giản, nhưng để thực hiện được thì phải sắp xếp thời gian để chăm sóc con, phải có tình cảm và sự hiện diện trong cuộc sống của con", Thiên An nói.

Thiên An cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, Jack không chuyển tiền chu cấp cho con.

Jack nêu quan điểm: "Hiện tại bé chưa biết tôi, tôi chậm rãi tiếp xúc. Tôi có thể mở số tài khoản riêng cho bé, để 18 tuổi học đại học". Về phần mình, Thiên An bày tỏ nguyện vọng duy nhất là con trẻ được lớn lên bình yên, nhận trọn vẹn tình yêu thương và sự quan tâm từ cả bố lẫn mẹ. Cô khẳng định bản thân chưa từng có hành động cản trở con tiếp nhận tình cảm hay xây dựng mối quan hệ với cha.