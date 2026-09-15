Jack lên tiếng việc không tham dự phiên tòa kiện Thiên An

Tối 15/9, thông qua fanpage, đại diện truyền thông của Jack thông tin về việc nam ca sĩ vắng mặt tại phiên tòa kiện diễn viên Thiên An. Theo đó, Jack là người khởi kiện, đề nghị tòa án xác định quan hệ cha con. Mong muốn của Jack là được công nhận quan hệ cha con về mặt pháp lý, được thăm nom, chăm sóc và có trách nhiệm với con.

Jack cho biết vắng mặt trong phiên tòa ngày 15/9 vì vấn đề sức khỏe. Ảnh: FBNV.

"Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe của người thân trong gia đình khiến nghệ sĩ không thể trực tiếp tham dự phiên tòa ngày 15/9. Phía Jack đã gửi đơn xin hoãn phiên tòa. Hội đồng xét xử đã xem xét, quyết định hoãn và ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào ngày 22/9/2026", đại diện truyền thông của nam ca sĩ thông báo.

Ngoài ra, Jack cũng cam kết có mặt tại phiên tòa ngày 22/9 theo lịch đã được Tòa án ấn định, tiếp tục phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết vụ việc.

"Trong quá trình giải quyết vụ án, phía Jack tôn trọng thẩm quyền, trình tự tố tụng và phán quyết của Tòa án; đồng thời coi trọng quyền lợi, sự ổn định trong cuộc sống và quyền riêng tư của trẻ nhỏ", đại diện truyền thông chia sẻ.

Trước đó, ngày 15/9, TAND Khu vực 2 TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp về xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (sinh năm 1998, ngụ TP.HCM).

Theo đơn khởi kiện ngày 28/3/2025, phía Jack yêu cầu tòa án xác định bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021) là con ruột của mình. Nam ca sĩ đồng thời yêu cầu bị đơn không được ngăn cấm mình thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ. Phía Thiên An đã có bản khai gửi tòa án, không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.