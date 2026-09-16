Jack lần đầu giải thích lý do vắng mặt ở tòa vụ kiện Thiên An, quyết tâm giành quyền thăm con

Ngày 15/9, TAND Khu vực 2 TP.HCM đưa ra xét xử vụ kiện tranh chấp về xác định cha cho con giữa ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) - nguyên đơn và diễn viên Trần Nguyễn Thiên An - bị đơn. Tuy nhiên, nguyên đơn có đơn xin vắng mặt và đã nhận được sự chấp thuận từ Hội đồng xét xử. Do đó, phiên tòa tạm hoãn và dự kiến khởi động lại vào ngày 22/9/2026.

Đến tối 15/9, phía Jack - J97 chính thức lên tiếng giải thích về việc nam ca sĩ không xuất hiện tại phiên tòa theo lịch ban đầu. Theo thông báo, Jack là người chủ động khởi kiện và mong muốn được tòa án xác định quan hệ cha con về mặt pháp lý, từ đó thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người cha.

Tối 15/9, phía Jack - J97 chính thức lên tiếng giải thích về việc nam ca sĩ không xuất hiện tại phiên tòa theo lịch ban đầu.

Đại diện phía Jack chia sẻ: "Jack - J97 là người chủ động khởi kiện, đề nghị tòa án xác định quan hệ cha con, làm cơ sở để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người cha theo quy định pháp luật. Mong muốn xuyên suốt của nghệ sĩ là được công nhận quan hệ cha con về mặt pháp lý, được thăm nom, chăm sóc và có trách nhiệm với con mà không bị bất kỳ ai cản trở".

Lý do Jack không thể trực tiếp tham dự phiên xử ngày 15/9 được phía nam ca sĩ làm rõ là do vấn đề sức khỏe của người thân trong gia đình. Sau khi nhận đơn xin hoãn từ đại diện của anh, Hội đồng xét xử đã xem xét và ấn định ngày mở lại phiên tòa vào 22/9/2026. Phía nam ca sĩ cũng cam kết sẽ có mặt đúng theo lịch hẹn của tòa và tiếp tục phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết vụ việc.

Ngày 22/09, phía Jack xác nhận sẽ tham gia phiên toà.

Trong thông báo mới, phía Jack tiếp tục nhấn mạnh mong muốn được thực hiện quyền thăm nom và trách nhiệm với con một cách đường hoàng. "Nghệ sĩ cam kết có mặt tại phiên tòa ngày 22/9/2026 theo lịch đã được Tòa án ấn định, tiếp tục phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết vụ việc. Jack - J97 mong muốn quyền thăm nom và việc thực hiện trách nhiệm một cách đường hoàng", thông báo nhấn mạnh.

Phía nam ca sĩ khẳng định luôn tôn trọng thẩm quyền, trình tự tố tụng cũng như phán quyết từ Tòa án trong suốt quá trình giải quyết vụ án. Bên cạnh đó, anh đặc biệt coi trọng quyền lợi, sự ổn định cuộc sống và sự riêng tư của con nhỏ.

Hồi tháng 7/2025, Jack mở họp báo lên tiếng về ồn ào cũng như thông báo tái xuất. Trong gần 2 tiếng, Jack và mẹ không giới thiệu sản phẩm âm nhạc như mong đợi, mà chủ yếu dành thời gian nói về mối quan hệ với Thiên An, chuyện chu cấp, quyền làm cha và những áp lực tinh thần nặng nề mà họ từng phải chịu đựng.

Mẹ Jack nhiều lần bật khóc, bênh vực con trai và không có đánh giá tốt về Thiên An. Jack trải lòng về việc từng nghĩ quẩn, xưng hô là "ba" và có lời nhắc nhủ trực tiếp đến bé Sol. Nam ca sĩ cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để làm rõ trách nhiệm.

Jack và bà Cẩm Loan (mẹ ruột nam ca sĩ) gây chấn động với buổi họp báo phản bác Thiên An hồi tháng 7/2025.

Sang đến tháng 8/2025, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) đã tiếp nhận bản tự khai của bà Trần Nguyễn Thiên An (sinh năm 1998, TP.HCM) - bị đơn trong vụ án hôn nhân và gia đình số 152/2025/TLST-HNGĐ liên quan đến việc "tranh chấp về xác định cha cho con" do nam ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) đứng tên nguyên đơn.

Qua bản tự khai, Thiên An bày tỏ quan điểm không đồng ý với toàn bộ yêu cầu từ phía Jack. Cô cho rằng nguyên đơn khi đưa ra yêu cầu phải có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh, cụ thể là xác định bé Đ. có phải con ruột của Jack hay không.

Khi đó, Thiên An cũng xin vắng mặt trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án, bởi bản thân không phải là người phát sinh tranh chấp trực tiếp. Cô khẳng định không có nhu cầu hòa giải hay thương lượng với Jack và đề nghị tòa án xem xét không tiến hành thủ tục hòa giải.

Thiên An nêu rõ quan điểm không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Jack.

Nữ diễn viên bày tỏ trong bản tự khai rằng mình cần dành trọn thời gian để yêu thương, chăm sóc con cũng như tập trung cho công việc nhằm đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho gia đình. Do đó, cô không thể theo sát toàn bộ tiến trình tố tụng và mong Tòa án chấp thuận cho mình vắng mặt trong tất cả các buổi làm việc, hòa giải hay xét xử. Thiên An cũng lưu ý rằng trong thời gian cô vắng mặt, Tòa án có thể trao đổi trực tiếp với người đại diện ủy quyền hoặc luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cô.

Sau 5 năm, vụ kiện giữa Thiên An và Jack chưa đi đến hồi kết.