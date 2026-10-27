JAC Motors lắp ráp xe tải tại Algeria, công suất tới 90 xe/ngày

Một số dòng xe thương mại của JAC Motors. JAC

Liên doanh JAC-Emin Auto tại Tamazoura, tỉnh Aïn Témouchent, miền Tây Algeria, đã bắt đầu lắp ráp xe tải mang thương hiệu JAC Motors của Trung Quốc.

Hoạt động sản xuất đã được triển khai hơn 10 ngày qua và những lô xe đầu tiên dự kiến được bàn giao cho khách hàng vào tuần tới.

Trong giai đoạn đầu, nhà máy duy trì công suất khoảng 60 xe/ngày, rồi sẽ từng bước tăng lên 80-90 xe/ngày. Khoảng 400 chi tiết sẽ được lắp ráp tại nhà máy này với sự tham gia của các kỹ thuật viên Algeria và Trung Quốc.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ từng bước lắp ráp 15 mẫu xe, trong đó có cả xe buýt. Mẫu xe đầu tiên được đưa ra thị trường là JAC 1040 S, với nhiều phiên bản khác nhau, gồm xe thùng, xe ben, xe chở hàng đông lạnh và xe chở container.

Việc đưa liên doanh JAC-Emin Auto vào hoạt động được kỳ vọng góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp lắp ráp ô tô của Algeria, đồng thời mở rộng sự hiện diện của thương hiệu JAC Motors tại thị trường Bắc Phi này.