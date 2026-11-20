Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

J.P. Morgan chỉ ra rằng lạm phát vẫn đang neo cao và thị trường lao động không phải là nguyên nhân gây ra áp lực lạm phát. Ngân hàng này dự báo tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong năm tới sẽ duy trì ở mức vừa phải.

Dự báo của J.P. Morgan được đưa ra trong bối cảnh biên bản cuộc họp của Fed được công bố ngày 18/11 cho thấy gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách đều đồng thuận rằng cần phải có thêm các đợt tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, nếu nền kinh tế diễn biến đúng như dự đoán của họ.

Đồng quan điểm với J.P. Morgan, hai định chế tài chính lớn khác là BofA Global Research và Deutsche Bank cũng dự báo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ nâng lãi suất tại cả ba cuộc họp sắp tới.

Trên thị trường tài chính, theo công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch, giới đầu tư hiện gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 tới, và xác suất cho khả năng cơ quan này có bước đi mạnh tay hơn với mức tăng 0,5 điểm phần trăm là 8%.

Trong một diễn biến liên quan, theo báo cáo công bố ngày 19/11 của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng thêm 1.000 đơn, lên mức 203.000 đơn (đã điều chỉnh theo mùa) trong tuần kết thúc vào ngày 14/11. Con số này cao hơn so với mức dự báo 197.000 đơn của các chuyên gia kinh tế. Trước đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ luôn dao động ở mức bằng hoặc dưới ngưỡng 200.000 đơn kể từ giữa tháng 9.

Tỷ lệ thất nghiệp của nước này cũng đã giảm từ mức 4,5% vào tháng 11/2025 xuống còn 4,1% vào tháng 10 năm nay – một chuyển biến tích cực được cả giới chuyên gia kinh tế lẫn các nhà hoạch định chính sách ghi nhận.

Sự ổn định của thị trường việc làm như trên tạo điều kiện cho Fed tập trung vào nhiệm vụ kiềm chế lạm phát – vốn đang bị thổi bùng bởi cuộc xung đột tại Iran.