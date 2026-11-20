Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo dự báo công bố ngày 19-11, FED sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm % tại các cuộc họp vào tháng 12-2026, tháng 1-2027 và tháng 3-2027, đưa biên độ lãi suất lên 4,50-4,75%.

Nhóm chiến lược gia J.P. Morgan do Michael Feroli dẫn đầu nhận định việc tăng lãi suất nhằm duy trì uy tín kiểm soát lạm phát của FED, thay vì chủ động làm suy yếu thị trường lao động.

Dự báo này phù hợp với biên bản cuộc họp tháng 10 của FED, công bố ngày 18-11, cho thấy gần như toàn bộ quan chức ủng hộ tiếp tục tăng lãi suất nếu kinh tế diễn biến đúng kỳ vọng.

BofA Global Research và Deutsche Bank cũng dự báo FED tăng lãi suất trong cả 3 cuộc họp tới. Theo CME FedWatch, thị trường gần như chắc chắn FED tăng 0,25 điểm % vào tháng 12.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tăng lên 203.000 trong tuần kết thúc ngày 14-11, cao hơn dự báo 197.000. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 giảm còn 4,1%, cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối ổn định, tạo dư địa để FED tập trung kiềm chế lạm phát.