Năng lực lọc dầu hạn chế có thể khiến giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, bất chấp tình trạng dư thừa dầu thô trên thị trường thế giới. (Ảnh: AFP)

Nguồn cung tăng mạnh

Trong báo cáo được Rigzone đăng tải ngày 25/11/2026, nhóm chuyên gia của J.P. Morgan do bà Natasha Kaneva, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu, đứng đầu đã đưa ra triển vọng thị trường dầu mỏ trong hai năm tới. Kịch bản của ngân hàng này giả định các cuộc xung đột Mỹ - Iran và Nga - Ukraine tiếp diễn, nhưng hoạt động lưu thông dầu mỏ không bị đình trệ hoàn toàn.

J.P. Morgan dự báo sản lượng dầu và các nhiên liệu lỏng trên thế giới sẽ tăng từ 101 triệu thùng/ngày năm 2026 lên 109 triệu thùng/ngày năm 2027, đạt 110 triệu thùng/ngày vào cuối năm và duy trì quanh mức này trong năm 2028. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự phục hồi sản xuất tại Trung Đông và các dự án khai thác tại châu Mỹ. Riêng Mỹ và Brazil dự kiến mỗi nước đóng góp thêm 500.000 thùng/ngày, tiếp đến là Guyana, Argentina và Canada. Phần lớn sản lượng tăng thêm tại Brazil và Guyana đến từ các dự án nước sâu, ít chịu ảnh hưởng của biến động giá dầu trong ngắn hạn.

Nga vẫn là một biến số quan trọng. Nếu xung đột tại Ukraine tiếp diễn, sản lượng dầu của Nga được dự báo ở mức 8,7 triệu thùng/ngày trong năm 2027. Nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn, con số này có thể tăng lên 9,4 triệu thùng/ngày.

Điểm nghẽn lọc dầu

J.P. Morgan ước tính mức tiêu thụ dầu toàn cầu năm 2026 giảm khoảng 3 triệu thùng/ngày, chủ yếu do thiếu hụt nguyên liệu hóa dầu và giá nhiên liệu tăng cao. Khi nguồn cung trở lại bình thường, nhu cầu tiêu thụ có thể phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, năng lực lọc dầu sẽ quyết định mức độ phục hồi.

Về lý thuyết, nhu cầu dầu toàn cầu có thể tăng thêm 4,5 triệu thùng/ngày trong năm 2027. Để đáp ứng nhu cầu này, các nhà máy lọc dầu phải tăng lượng dầu thô đưa vào chế biến thêm 4,1 triệu thùng/ngày, trong khi mức tăng dự kiến chỉ đạt 3,3 triệu thùng/ngày. Sự chênh lệch này có thể khiến thế giới dư thừa dầu thô nhưng vẫn thiếu các sản phẩm mà người tiêu dùng thực sự cần. Giá xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay vì thế có thể duy trì ở mức cao, hạn chế đà phục hồi tiêu thụ. J.P. Morgan dự báo nhu cầu dầu năm 2027 thực tế chỉ tăng khoảng 3,5 triệu thùng/ngày.

Giá dầu chịu sức ép

Ngay cả khi Trung Quốc và các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tăng cường tích trữ dầu, J.P. Morgan dự báo thị trường toàn cầu vẫn dư thừa 1,6 triệu thùng/ngày trong năm 2027 và 1,4 triệu thùng/ngày trong năm 2028.

Theo đó, giá dầu Brent có thể giảm từ khoảng 77-79 USD/thùng trong nửa đầu năm 2027 xuống 67-69 USD/thùng trong nửa cuối năm, sau đó về quanh mức 65 USD/thùng năm 2028. Đây là dự báo dựa trên quan hệ cung cầu, chưa tính đến những đợt tăng giá có thể xảy ra nếu căng thẳng địa chính trị leo thang.

BMI, đơn vị nghiên cứu thuộc Fitch Solutions, cũng đưa ra nhận định tương tự về nguy cơ dư thừa nguồn cung, dù sử dụng kịch bản Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ trong quý I/2027. BMI dự báo giá dầu Brent giảm từ mức trung bình 112 USD/thùng trong quý I/2027 xuống 67 USD/thùng trong quý IV, sau đó dao động quanh mức 70 USD/thùng trong giai đoạn 2028-2030.

Tình trạng dư thừa nguồn cung kéo dài sẽ đặt ra thách thức lớn đối với khả năng điều tiết thị trường của OPEC+. Trong khi đó, sự phục hồi chậm của ngành lọc dầu và lượng nhiên liệu tồn kho thấp có thể khiến giá các sản phẩm dầu mỏ chưa giảm tương ứng với giá dầu thô.

Nh.Thạch