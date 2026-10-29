J. Cole từ bỏ ý định giải nghệ

Sau thời gian dài khiến người hâm mộ hoài nghi về tương lai sự nghiệp, J. Cole xác nhận anh không còn có ý định giải nghệ sau album The Fall-Off. Nam rapper cho biết suy nghĩ của mình đã thay đổi trong quá trình hoàn thiện dự án từng được xem là lời chia tay với âm nhạc.

Trong cuộc phỏng vấn mới với GQ ngày 28/10/2026, J. Cole đã chia sẻ về những dự định ban đầu dành cho The Fall-Off cũng như lý do khiến anh không muốn đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp. Theo nam rapper, khi bắt tay thực hiện album, anh thực sự nghĩ đây sẽ là sản phẩm cuối cùng trong hành trình âm nhạc của mình. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi dự án dần hoàn thiện.

"Khi tôi làm album đó, tôi đã nghĩ: 'Trời ạ, đây sẽ là sản phẩm cuối cùng của mình'. May mắn là đến lúc thực sự hoàn thành album, vì một số hoàn cảnh, tôi đã nghĩ lại. Tôi sẽ không bao giờ tuyên bố rằng mình sẽ giải nghệ. Tôi không biết khi nào dự án tiếp theo sẽ xuất hiện, nhưng chắc chắn tôi sẽ không nói không với điều đó", J. Cole chia sẻ.

Phát biểu này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong quan điểm của nam rapper về tương lai. Trước đó, The Fall-Off nhiều lần được nhắc đến như dự án khép lại sự nghiệp thu âm của anh. Việc J. Cole từng nói về khả năng rời xa âm nhạc sau khi hoàn thành những mục tiêu nghệ thuật càng khiến người hâm mộ tin rằng album sẽ là lời tạm biệt chính thức.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành sản phẩm, nam rapper dường như đã có cách nhìn khác. Thay vì tự đặt ra thời điểm kết thúc, anh muốn để ngỏ khả năng sáng tạo và trở lại phòng thu khi tìm thấy cảm hứng phù hợp.

Thực tế, những chia sẻ mới của J. Cole phù hợp với quan điểm anh từng đề cập trong thời gian gần đây. Trong loạt video YouTube The Fall-Off: Trunk Sale đi kèm album, nam rapper từng giải thích rằng dự án đánh dấu phần cuối của câu chuyện mang tên "J. Cole" mà anh đã xây dựng trong nhiều năm.

Điều đó không đồng nghĩa anh sẽ ngừng sáng tác hay từ bỏ hoàn toàn âm nhạc. J. Cole từng để ngỏ khả năng thực hiện một album khác nếu tìm thấy đủ cảm hứng, nhưng không còn muốn tiếp tục câu chuyện nghệ thuật gắn liền với hình ảnh quen thuộc của mình.

"Tôi thậm chí có thể bất chợt nghĩ đến chuyện làm một album nếu đủ cảm hứng. Nhưng tôi không còn quan tâm đến việc tiếp tục câu chuyện đó", anh từng chia sẻ.

Trong một phiên hỏi đáp với người hâm mộ, J. Cole cũng bày tỏ rằng anh không có hứng thú tiếp tục phát hành những album mang danh nghĩa "J. Cole" theo cách trước đây. Nam rapper cho rằng khả năng của mình có thể được phát huy tốt hơn khi đảm nhận vai trò ít đặt bản thân ở vị trí trung tâm. "Tôi nghĩ tài năng của mình có lẽ còn phát huy tốt hơn khi tôi đảm nhận một vai trò vị tha hơn", anh nói.

Quan điểm này mở ra khả năng J. Cole sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc sản xuất âm nhạc, hợp tác với nghệ sĩ khác hoặc hỗ trợ thế hệ rapper trẻ. Dù chưa xác nhận kế hoạch cụ thể, những chia sẻ của anh cho thấy việc tiếp tục hoạt động nghệ thuật trong tương lai không nhất thiết phải đi theo con đường quen thuộc.

Sinh năm 1985 tại Mỹ, J. Cole là một trong những rapper nổi bật của làng hip-hop đương đại. Kể từ album đầu tay Cole World: The Sideline Story phát hành năm 2011, anh liên tục xây dựng vị thế bằng khả năng viết lời, kể chuyện và sản xuất âm nhạc.

Danh mục sản phẩm của nam rapper có nhiều album được đánh giá cao, trong đó có Born Sinner, 2014 Forest Hills Drive, 4 Your Eyez Only, KOD và The Off-Season. Các tác phẩm này góp phần định hình phong cách đặc trưng của J. Cole với những câu chuyện mang tính tự sự, góc nhìn về xã hội và các suy ngẫm về hành trình trưởng thành.

The Fall-Off tiếp tục đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Album được phát hành ngày 6/2/2026 và từng được xem là dự án có ý nghĩa đặc biệt bởi quá trình chuẩn bị kéo dài cùng những kỳ vọng xoay quanh khả năng đây sẽ là sản phẩm cuối cùng của nam rapper.

Theo thông tin được các nguồn tin âm nhạc đăng tải, album ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 với 280.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần đầu tiên. Thành tích này đánh dấu album thứ bảy của J. Cole đạt vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, tiếp tục củng cố sức hút của anh trên thị trường âm nhạc.

Bên cạnh việc phát hành album, nam rapper còn thực hiện chuyến lưu diễn The Fall-Off World Tour, khởi động vào tháng 7/2026 tại Charlotte, bang North Carolina. Đây là chuyến lưu diễn solo quy mô lớn đầu tiên của anh kể từ năm 2021, đưa âm nhạc của J. Cole đến với khán giả tại nhiều khu vực, bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu, Vương quốc Anh, Australia, New Zealand và Nam Phi.

Việc vẫn đang biểu diễn và kết nối với người hâm mộ cho thấy J. Cole chưa có dấu hiệu muốn rời xa âm nhạc trong thời gian trước mắt. Dẫu vậy, anh cũng không đưa ra lời hứa về thời điểm phát hành sản phẩm tiếp theo.

Điều đáng chú ý trong quyết định mới của J. Cole là anh không còn muốn việc giải nghệ trở thành áp lực chi phối quá trình sáng tạo. Thay vì liên tục nghĩ đến sản phẩm cuối cùng, nam rapper có thể lựa chọn thời điểm trở lại dựa trên cảm hứng và những ưu tiên cá nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ, anh cũng đề cập đến mong muốn dành thời gian ổn định hơn cho gia đình sau những năm tháng tập trung phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó, khả năng trở lại với công việc sản xuất âm nhạc cũng là một hướng đi đáng chú ý, bởi J. Cole vốn được biết đến không chỉ với vai trò rapper mà còn là người tham gia định hình âm thanh cho nhiều tác phẩm của chính mình.

Dù vậy, hiện chưa có thông tin xác nhận anh đang chuẩn bị album solo mới hay sẽ chuyển trọng tâm sang sản xuất và hợp tác. Những phát biểu gần đây chỉ cho thấy cánh cửa âm nhạc vẫn rộng mở, thay vì một kế hoạch cụ thể đã được ấn định.

Với người hâm mộ, việc J. Cole từ bỏ ý định giải nghệ có thể xem là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa họ sẽ sớm được thưởng thức một album mới. Nam rapper vẫn muốn khép lại câu chuyện nghệ thuật đã theo đuổi suốt nhiều năm, đồng thời để bản thân tự do khám phá những hướng đi khác.

Sau tất cả, The Fall-Off có thể không phải lời chia tay cuối cùng như nhiều người từng nghĩ. Thay vào đó, album có khả năng trở thành dấu mốc kết thúc một giai đoạn trong sự nghiệp của J. Cole, để anh bước sang chương mới với ít ràng buộc hơn. Và lần này, nam rapper dường như muốn để âm nhạc quyết định khi nào anh sẽ trở lại, thay vì tự đặt ra thời hạn cho chính mình.