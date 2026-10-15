J-10CE và F-16: 2 tiêm kích hạng nhẹ khác nhau thế nào?

J-10CE là phiên bản xuất khẩu được phát triển trên nền tảng J-10C. J-10C được trang bị radar mảng pha điện tử chủ động AESA, hệ thống điện tử hàng không mới, tác chiến điện tử và động cơ WS-10 do Trung Quốc sản xuất.

J-10CE giữ lại những năng lực cốt lõi này nhưng được cấu hình để phục vụ khách hàng nước ngoài.

Một số chế độ của radar và hệ thống tác chiến điện tử trên bản xuất khẩu không được công khai đầy đủ, vì vậy không thể mặc định J-10CE có năng lực hoàn toàn giống J-10C của Không quân Trung Quốc.

F-16 có lịch sử phát triển lâu hơn nhiều. Thiết kế của máy bay bắt đầu từ yêu cầu về một tiêm kích hạng nhẹ, cơ động và có chi phí vận hành tương đối phù hợp.

Qua nhiều thế hệ, F-16 liên tục được nâng cấp radar, máy tính nhiệm vụ, liên kết dữ liệu, tác chiến điện tử và vũ khí.

Những phiên bản mới như F-16 Block 70/72 được trang bị radar AESA APG-83, đưa một thiết kế ra đời từ thập niên 1970 sang một cấu hình tác chiến hiện đại hơn.

Về thiết kế khí động học, J-10CE sử dụng cấu hình cánh tam giác kết hợp cánh mũi, trong khi F-16 sử dụng cánh tam giác cụt và không có cánh mũi.

Cả 2 đều sử dụng 1 động cơ và hệ thống điều khiển bay điện tử, nhưng cách bố trí khí động học khác nhau phản ánh những ưu tiên thiết kế riêng.

Khác biệt đáng chú ý tiếp theo nằm ở vũ khí. J-10CE có thể sử dụng tên lửa không đối không tầm ngắn PL-10E và tên lửa không đối không tầm xa PL-15E.

IISS cho biết PL-15E được công bố với tầm bắn 145 km tại một triển lãm, thấp hơn con số thường được liên hệ với PL-15 trang bị cho lực lượng Trung Quốc.

F-16 lại sử dụng hệ thống vũ khí của Mỹ và đồng minh, nổi bật với tên lửa không đối không AIM-9X và AIM-120 trên những cấu hình hiện đại.

Từ đó xuất hiện khác biệt quan trọng về "hệ sinh thái". F-16 được vận hành bởi nhiều quốc gia và có mạng lưới hậu cần, huấn luyện, vũ khí và liên kết tác chiến trải rộng qua nhiều thập niên.

J-10CE có hệ sinh thái nhỏ hơn nhưng Trung Quốc có thể cung cấp một gói tương đối đồng bộ gồm máy bay, vũ khí, huấn luyện và các thiết bị hỗ trợ.

Vì vậy, không thể chỉ hỏi J-10CE hay F-16 "mạnh hơn". Điểm đáng chú ý là 2 chiếc máy bay đại diện cho 2 cách tiếp cận khác nhau:

J-10CE tận dụng một nền tảng hiện đại cùng hệ thống vũ khí và điện tử của Trung Quốc, còn F-16 dựa trên một thiết kế đã được nâng cấp liên tục và một hệ sinh thái tác chiến quốc tế rất rộng.