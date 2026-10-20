IVI Group giới thiệu giải pháp công nghệ tại Hội nghị Y học từ xa châu Á

Nội dung này được chia sẻ tại Hội nghị Y học từ xa châu Á 2026 (ATS 2026), ứng dụng AI, dữ liệu và hạ tầng y tế số nhằm hỗ trợ bác sĩ, tối ưu trải nghiệm người bệnh và thúc đẩy y tế từ xa tại Việt Nam.

Kết nối hành trình chăm sóc sức khỏe bằng công nghệ

Hội nghị Y học từ xa châu Á 2026 diễn ngày 16/10 tại Khách sạn Fairmont Hanoi, do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Y học từ xa châu Á tổ chức. Sự kiện quy tụ hơn 400 chuyên gia, nhà khoa học đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia…, đại diện cơ sở y tế và doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế nhằm trao đổi những tiến bộ và giải pháp thúc đẩy ứng dụng y học từ xa.

Hội nghị Y học từ xa châu Á 2026 diễn ra vào ngày 16/10 tại khách sạn Fairmont Hanoi.

Tại khu vực triển lãm ATS 2026, các giải pháp của IVI Group được giới thiệu thông qua mô hình hành trình chăm sóc sức khỏe gồm năm giai đoạn: từ tiếp cận dịch vụ, thăm khám từ xa, thăm khám tại cơ sở y tế đến kết nối chuyên môn và chăm sóc liên tục.

Các đại biểu tham dự hội nghị trải nghiệm giải pháp công nghệ của IVI Group.

Ở giai đoạn tiếp cận dịch vụ chăm sóc, nền tảng IVIE - Bác Sĩ Ơi giúp người dân tìm kiếm bác sĩ, đặt lịch khám và cung cấp thông tin sức khỏe ban đầu. Người bệnh cũng có thể chia sẻ hồ sơ sức khỏe, tham gia buổi tư vấn trực tuyến cùng các bác sĩ chuyên gia, và nhận hướng dẫn về các bước chăm sóc tiếp theo. Về phía bác sĩ, việc tiếp cận thông tin trước buổi khám với đầy đủ tình trạng và hồ sơ sức khỏe với các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đã khám trước đó (nếu có) hỗ trợ quá trình khai thác bệnh sử và đánh giá triệu chứng. Từ đó, bác sĩ có thể đưa ra những tư vấn trực tuyến hiệu quả.

Khi người bệnh cần thăm khám trực tiếp, IVIRSE cung cấp giải pháp "Bot Human" hỗ trợ khai thác triệu chứng tại cơ sở y tế và hỗ trợ chuẩn bị thông tin cho buổi khám. Đồng thời, ISOFH với năng lực tích hợp hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) và hồ sơ bệnh án điện tử (EMR), hỗ trợ lưu trữ và chuyển tiếp thông tin giữa các điểm chạm trong hành trình khám chữa bệnh.

ISOFH và IVIRSE cung cấp giải pháp hỗ trợ chia sẻ và tích hợp các dữ liệu lâm sàng "Trạm khám chữa bệnh thông minh" để các bác sĩ kết nối đồng nghiệp hoặc bệnh viện tuyến trên, trao đổi ca bệnh, hội chẩn từ xa và tham vấn chuyên môn khi cần thiết. Sau thăm khám, hệ thống tích hợp AI tự động tạo tóm tắt biên bản hội chẩn/ kết quả khám, các bác sĩ thực hiện kiểm tra và chỉnh sửa nếu cần, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Hồ sơ sức khỏe điện tử được Bệnh viện trích xuất tự động theo quy định chia sẻ cho người bệnh thông qua nền tảng IVIE - Bác Sĩ Ơi giúp người bệnh dễ dàng truy cập, chia sẻ hồ sơ sức khỏe cho những lần khám tiếp theo, đồng thời hỗ trợ bác sĩ theo dõi diễn biến và duy trì quá trình chăm sóc liên tục, hàng ngày.

Thông qua mô hình này, IVI Group cho thấy rõ vai trò bổ trợ giữa các đơn vị thành viên: IVIE - Bác Sĩ Ơi kết nối người bệnh với dịch vụ y tế; IVIRSE phát triển các giải pháp AI và kết nối chuyên môn; ISOFH cung cấp nền tảng công nghệ phục vụ chuyển đổi số và liên thông hệ thống bệnh viện.

Hướng tới hệ sinh thái y tế và chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy AI làm trọng tâm

Là thành viên của tập đoàn công nghệ One Mount, IVI Group định hướng phát triển hệ sinh thái công nghệ y tế dựa trên năng lực công nghệ, dữ liệu và AI, đảm bảo an toàn thông tin với mục tiêu kết nối các bước trong hành trình chăm sóc sức khỏe.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc Kinh doanh ISOFH chia sẻ về định hướng phát triển của IVI Group.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc Kinh doanh ISOFH nhấn mạnh định hướng của IVI Group trong việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. "IVI Group hướng tới tận dụng tối đa năng lực công nghệ và các giải pháp đổi mới sáng tạo để phát triển những ứng dụng thiết thực trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi chú trọng đầu tư và liên tục đổi mới, tập trung vào bốn nền tảng công nghệ gồm blockchain, AI, IoT và Big Data", bà nói.

Trong đó, AI được xác định là trọng tâm chiến lược nhằm phát triển những giải pháp hỗ trợ người bệnh, đội ngũ y bác sĩ và cơ sở y tế, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp giữa các nền tảng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thông qua việc giới thiệu các giải pháp thực tiễn và đóng góp góc nhìn chuyên môn tại ATS 2026, IVI Group khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ và phát triển tương lai y tế từ xa. Qua đó, doanh nghiệp tiếp tục thể hiện định hướng ứng dụng công nghệ để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, hướng tới hành trình chăm sóc sức khỏe thuận tiện, liên tục và lấy người dân làm trung tâm.