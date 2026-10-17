IVE bị chỉ trích khi xuất hiện trong danh sách dự Grammy 2027 giữa làn sóng phản đối

Cuộc tranh luận xoay quanh lễ trao giải Grammy 2027 đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Hàn Quốc, sau khi danh sách các tác phẩm dự thi được lan truyền trên mạng xã hội. Tâm điểm chú ý là hạng mục Trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất, giải thưởng mới được giới thiệu nhưng đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Theo danh sách đang được chia sẻ, các nghệ sĩ thuộc bốn công ty giải trí lớn của Hàn Quốc gồm HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment và YG Entertainment được cho là không tham gia hạng mục này. Thông tin nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ một bộ phận người hâm mộ, những người xem đây là động thái thể hiện sự đoàn kết trước điều họ cho rằng có thể khiến nghệ sĩ châu Á bị phân biệt đối xử.

Trên các diễn đàn Hàn Quốc, nhiều ý kiến bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định được cho là của những công ty nói trên. Một số người nhận định các nghệ sĩ K-pop không nên bị giới hạn trong một hạng mục riêng dựa trên khu vực địa lý, mà cần có cơ hội cạnh tranh bình đẳng với những ngôi sao quốc tế ở các hạng mục nhạc pop khác.

Tuy nhiên, việc không tham gia cũng làm dấy lên câu hỏi về khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của nghệ sĩ. Trong khi những tên tuổi lớn có thể lựa chọn thể hiện quan điểm bằng cách không gửi tác phẩm dự thi, các công ty nhỏ hơn lại có thể xem đây là cơ hội đáng giá để quảng bá nghệ sĩ.

Trái với những phản ứng tích cực dành cho các công ty được cho là không tham gia, Starship Entertainment phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích sau khi IVE xuất hiện trong danh sách dự thi được lan truyền.

Một số cư dân mạng đặt câu hỏi về quyết định của công ty, cho rằng ngay cả khi giành chiến thắng, giải thưởng này vẫn có thể gây tranh cãi nếu công chúng nhìn nhận nó như một hình thức phân chia nghệ sĩ theo khu vực. Những người khác lo ngại IVE sẽ rơi vào tình thế khó xử khi kết quả được công bố, bất kể nhóm có chiến thắng hay không.

Dẫu vậy, các phản ứng trên chủ yếu phản ánh quan điểm của người hâm mộ, chưa phải bằng chứng cho thấy Grammy có chủ đích hạn chế cơ hội của nghệ sĩ châu Á. Việc IVE được cho là tham gia cũng không đồng nghĩa nhóm nhạc này ủng hộ những quan điểm đang được tranh luận trên mạng.

Một bộ phận khán giả lên tiếng bảo vệ các nghệ sĩ, cho rằng quyết định gửi tác phẩm dự thi thuộc về công ty quản lý và không nên trở thành lý do để công kích nhóm nhạc. Với những đơn vị có quy mô nhỏ hơn, việc xuất hiện tại một lễ trao giải quốc tế vẫn có thể mang lại cơ hội tiếp cận khán giả mới, bất kể kết quả cuối cùng.

Một chi tiết khác được cộng đồng mạng chú ý là số lượng tác phẩm đến từ Nhật Bản trong danh sách đang lan truyền. Điều này làm nảy sinh những dự đoán về khả năng nghệ sĩ Nhật Bản giành chiến thắng, đồng thời kéo theo lo ngại cuộc cạnh tranh có thể bị diễn giải thành màn so tài giữa K-pop và J-pop.

Một số người thậm chí nhắc đến BABYMETAL như ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán của cư dân mạng, không phải kết quả chính thức hay sự xác nhận về khả năng chiến thắng của bất kỳ nghệ sĩ nào.

Tranh cãi cho thấy việc xây dựng một hạng mục riêng để tôn vinh nhạc pop châu Á có thể được nhìn nhận theo hai hướng. Một mặt, giải thưởng mở ra cơ hội ghi nhận những nghệ sĩ đến từ khu vực này. Mặt khác, một số người lo ngại cách phân chia đó có thể vô tình tạo ra ranh giới giữa nghệ sĩ châu Á và phần còn lại của thị trường âm nhạc quốc tế.

Ở thời điểm hiện tại, thông tin về việc các công ty không gửi tác phẩm dự thi cũng như những phản ứng liên quan đến IVE cần được nhìn nhận thận trọng, bởi danh sách lan truyền trên mạng chưa tự nó xác nhận quyết định chính thức của các bên.

Câu chuyện vì thế không chỉ xoay quanh việc nghệ sĩ nào có cơ hội giành giải Grammy 2027, mà còn đặt ra vấn đề lớn hơn: liệu sự công nhận dành cho âm nhạc châu Á nên được mở rộng bằng một hạng mục riêng, hay bằng cơ hội cạnh tranh bình đẳng trong những hạng mục chung?