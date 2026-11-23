Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các dịch vụ giao dịch trực tuyến, ngân hàng hiện đại cần xây dựng những giải pháp tài chính thuận tiện, an toàn và có khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

IVB được vinh danh “Sáng kiến ngân hàng số dành cho doanh nghiệp của năm”.

Với 36 năm hoạt động tại Việt Nam, Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) đang từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số, xem đây là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hiệu quả vận hành và củng cố mối quan hệ với khách hàng. Định hướng này được triển khai song song với việc duy trì những giá trị đã tạo nên uy tín của ngân hàng, đặc biệt là sự tận tâm, chuyên nghiệp và tinh thần đồng hành lâu dài.

Tại IVB, chuyển đổi số và nâng cao năng lực công nghệ thông tin được xem là một trong những động lực quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngân hàng. Công nghệ không đơn thuần là công cụ hỗ trợ, công nghệ còn là nền tảng giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý trong hành trình chuyển đổi số của IVB là việc phát triển hai nền tảng ngân hàng số dành cho các nhóm khách hàng khác nhau: IVB Biz+ phục vụ khách hàng doanh nghiệp và IVB NeX hướng đến khách hàng cá nhân.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị có hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, nhu cầu về các giải pháp tài chính tích hợp, thông tin kịp thời, quy trình xử lý nhanh chóng và tính an toàn ngày càng trở nên quan trọng. IVB Biz+ được phát triển nhằm đáp ứng những yêu cầu đó, hướng đến đơn giản hóa quy trình giao dịch và quản lý, tăng cường bảo mật, nâng cao hiệu quả xử lý. Trong đó, IVB NeX được định hướng mang đến trải nghiệm ngân hàng số đơn giản, trực quan và cá nhân hóa hơn cho khách hàng cá nhân.

Theo định hướng của ban điều hành ngân hàng, IVB không dừng lại ở việc số hóa các dịch vụ hiện có mà hướng đến phát triển những năng lực ngân hàng thông minh hơn thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu, tự động hóa và kết nối API. Xa hơn, ngân hàng đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái số có khả năng kết nối sâu hơn với hoạt động của doanh nghiệp, từ quản lý dòng tiền, thanh toán số đến các giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng. Đây cũng là cơ sở để IVB hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đối tác ngân hàng số được khách hàng doanh nghiệp và cá nhân lựa chọn, với các dịch vụ tài chính liền mạch, an toàn và thông minh.

IVB Biz+ và IVB NeX nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đầu tư công nghệ, IVB cũng xác định chuyển đổi số cần được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị kinh doanh, vận hành, công nghệ và quản lý rủi ro. Đặc thù của lĩnh vực ngân hàng đòi hỏi mỗi bước đổi mới phải song hành với yêu cầu về tính ổn định, an toàn và tuân thủ, đồng thời hạn chế đến mức tối thiểu ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của khách hàng.

Đặc biệt, yếu tố con người tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong hành trình chuyển đổi. Công nghệ là công cụ thúc đẩy, nhưng khả năng lắng nghe khách hàng, thấu hiểu nhu cầu thực tế và phối hợp hiệu quả trong toàn tổ chức mới là những yếu tố quyết định giá trị của quá trình chuyển đổi số.

Định hướng này cũng gắn liền với yêu cầu đổi mới phương thức làm việc mà IVB đặt ra đối với toàn hệ thống: Chủ động thích ứng, khai thác hiệu quả dữ liệu và công nghệ, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng hoạt động. Theo đó, mỗi sáng kiến chuyển đổi cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng

Sau 36 năm phát triển, IVB đang tiếp tục kế thừa những giá trị trong văn hóa phục vụ, đồng thời chủ động đổi mới để thích ứng với xu hướng ngân hàng hiện đại. Bởi lẽ, công nghệ có thể giúp các giao dịch trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, nhưng chính sự thấu hiểu, tận tâm và khả năng đồng hành của đội ngũ nhân sự mới là yếu tố góp phần xây dựng niềm tin bền vững. Đây cũng là nền tảng để IVB tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm khách hàng và khẳng định vai trò đối tác tài chính tin cậy trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Năm 2026 đánh dấu 36 năm hình thành và phát triển của Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) - ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa VietinBank và Cathay United Bank. Với thông điệp “Together We Win” và triết lý “Cùng phát triển bền vững” (Solid Growth Together), dấu mốc kỷ niệm 36 năm tôn vinh hành trình hợp tác, gắn kết và đồng hành cùng phát triển giữa IVB với đội ngũ nhân viên, khách hàng và đối tác. Đây cũng là nền tảng để IVB tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số và củng cố vai trò đối tác tài chính tin cậy, cùng khách hàng kiến tạo những giá trị bền vững trong tương lai.