Ngày 18/11/2026, tổ chức xếp hạng giáo dục đại học Times Higher Education (THE) phối hợp với Schmidt Science Fellows công bố kết quả Bảng xếp hạng Khoa học Liên ngành 2027 (Interdisciplinary Science Rankings - ISR 2027). Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) được xếp trong nhóm 801-1000 thế giới.

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) được xếp hạng trong nhóm 801-1000 thế giới

Đây là lần thứ ba THE công bố bảng xếp hạng chuyên biệt về khoa học liên ngành, nhằm đánh giá năng lực và mức độ đầu tư của các trường đại học đối với hoạt động nghiên cứu kết hợp nhiều lĩnh vực khoa học.

Năm 2026, IUH lần đầu xuất hiện trên các bảng xếp hạng toàn cầu của THE, với THE Impact Rankings 2026. Sau đó, trường tiếp tục góp mặt trong THE World University Rankings 2027 (THE WUR 2027), bảng xếp hạng đánh giá các trường đại học trên nhiều phương diện như giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và triển vọng quốc tế.

Việc được xếp hạng trong nhóm 801-1000 của THE ISR 2027 tiếp tục mở rộng sự hiện diện của IUH trên các bảng xếp hạng quốc tế, đồng thời ghi nhận những nỗ lực trong phát triển nghiên cứu khoa học và thúc đẩy sự kết nối giữa các lĩnh vực đào tạo.

Khoa học liên ngành đang trở thành hướng nghiên cứu được nhiều trường đại học quan tâm, khi những vấn đề thực tiễn ngày càng đòi hỏi sự kết hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực. Các bài toán về chuyển đổi số, môi trường, năng lượng, y tế hay phát triển đô thị không thể giải quyết chỉ bằng một chuyên ngành riêng lẻ.

Tại IUH, định hướng này được thể hiện qua việc thúc đẩy sự giao thoa giữa kỹ thuật, công nghệ với kinh tế, quản trị, dữ liệu và khoa học bền vững. Các nhóm nghiên cứu liên lĩnh vực được phát triển nhằm tiếp cận những vấn đề thực tiễn từ doanh nghiệp và xã hội, đồng thời tạo điều kiện để kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng rộng hơn.

THE ISR đánh giá các trường đại học dựa trên ba trụ cột chính. Trong đó, đầu vào xem xét nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu liên ngành; quy trình tập trung vào cơ sở vật chất, hỗ trợ hành chính và cơ chế phát triển hoạt động nghiên cứu; đầu ra đánh giá số lượng, chất lượng công bố khoa học cùng danh tiếng học thuật.

Các tiêu chí này cho thấy nghiên cứu liên ngành không chỉ được nhìn nhận qua số lượng bài báo khoa học, mà còn từ điều kiện tổ chức, nguồn lực đầu tư và môi trường hỗ trợ các nhà khoa học phối hợp nghiên cứu.

Kết quả xếp hạng năm 2027 tạo thêm cơ sở để IUH tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái nghiên cứu, tăng cường kết nối giữa các nhóm chuyên môn và mở rộng hợp tác học thuật quốc tế. Qua đó, các hoạt động nghiên cứu có thêm cơ hội tiếp cận những vấn đề mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu của Nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.

Theo PGS.TS. Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Nhà trường“Việc IUH lần đầu góp mặt trong Bảng xếp hạng Khoa học Liên ngành của THE là dấu mốc đáng ghi nhận trong quá trình phát triển nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Kết quả này khuyến khích IUH tiếp tục kết nối đào tạo với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, phát triển các hướng nghiên cứu liên ngành, tăng cường hợp tác quốc tế và tạo môi trường để giảng viên, sinh viên tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội”.