Từ năm 2026, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM bắt đầu xuất hiện trong các bảng xếp hạng toàn cầu của Times Higher Education (THE). Sau lần đầu góp mặt tại THE Impact Rankings 2026, IUH tiếp tục được ghi nhận trong THE World University Rankings 2027 (THE WUR 2027) – bảng xếp hạng đánh giá các trường đại học trên nhiều phương diện, gồm giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và triển vọng quốc tế.

Lần đầu tham gia, IUH thuộc nhóm 2.001+ thế giới

Trong lần đầu tham gia THE WUR, IUH được xếp trong nhóm 2.001+ thế giới, trên tổng số 2.297 trường đại học thuộc 118 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Tại Việt Nam, IUH đứng thứ 11 trong số 14 cơ sở giáo dục đại học có mặt trong bảng xếp hạng, với điểm tổng thể nằm trong dải 12,2 - 20,3.

IUH lần đầu ghi danh trên Bảng xếp hạng đại học thế giới THE 2027

Một trong những chỉ số đáng chú ý của IUH là Mức độ quốc tế hóa (International Outlook). Nhà trường đạt 51,9 điểm, tương ứng vị trí 872 thế giới ở chỉ số này. International Outlook phản ánh mức độ quốc tế hóa của một trường đại học thông qua các yếu tố liên quan đến sinh viên quốc tế, giảng viên quốc tế và hoạt động hợp tác quốc tế.

Với một cơ sở giáo dục đại học có xuất phát điểm từ đào tạo kỹ thuật, việc lần đầu xuất hiện trong một bảng xếp hạng đại học toàn cầu là thêm một dấu mốc cho quá trình mở rộng hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế của IUH trong những năm gần đây.

TS. Nguyễn Huy Phúc, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng IUH cho biết, việc tham gia THE WUR giúp nhà trường có thêm một bộ dữ liệu tham chiếu ở cấp độ quốc tế. Theo ông, giá trị của kết quả không chỉ nằm ở thứ hạng mà còn ở hệ thống tiêu chí được sử dụng để đánh giá. Từ đó, IUH có thể xác định rõ hơn vị trí hiện tại và những lĩnh vực cần tiếp tục đầu tư, cải thiện.

Thêm một dấu ấn trên các bảng xếp hạng của THE

Trước THE WUR 2027, IUH cũng lần đầu được ghi nhận tại THE Impact Rankings 2026 – bảng xếp hạng đánh giá mức độ đóng góp của các trường đại học đối với 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Tại bảng xếp hạng này, IUH nằm trong nhóm 801-1000 thế giới và được ghi nhận ở 6/17 mục tiêu. Như vậy, trong năm 2026, IUH xuất hiện ở hai hệ thống đánh giá của THE, qua đó hoạt động của nhà trường được tiếp cận trên nhiều phương diện, từ đóng góp cho phát triển bền vững đến đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và quốc tế hóa.

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH)

Khi đánh giá kết quả THE WUR 2027, một yếu tố cần lưu ý là độ trễ của dữ liệu. Theo tài liệu của IUH, nền tảng dữ liệu chính được sử dụng cho THE WUR 2027 là dữ liệu năm 2024.

Do đó, kết quả lần này chủ yếu phản ánh hoạt động và năng lực của IUH tại thời điểm dữ liệu năm tài chính 2024. Những kết quả được nhà trường triển khai sau thời điểm này, trong các lĩnh vực như tài chính, nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, chuyển giao công nghệ, hợp tác doanh nghiệp và quốc tế hóa, sẽ cần thêm thời gian để được phản ánh trong các kỳ xếp hạng tiếp theo.

Theo kế hoạch, khi tham gia THE WUR 2028, IUH sẽ khai báo trên nền tảng dữ liệu gốc của năm 2025. Điều này đồng nghĩa những thay đổi và kết quả hoạt động của nhà trường trong giai đoạn 2025-2026 sẽ có điều kiện được phản ánh rõ hơn trong các mùa xếp hạng tiếp theo.

THE sử dụng 18 chỉ số, được phân thành 5 nhóm tiêu chí gồm giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, triển vọng quốc tế và công nghiệp. Trong đó, chất lượng nghiên cứu chiếm 30%, chất lượng giảng dạy 29,5%, môi trường nghiên cứu 29%, triển vọng quốc tế 7,5% và công nghiệp 4%. Những chỉ số này bao gồm nhiều yếu tố như danh tiếng giảng dạy và nghiên cứu, tỷ lệ sinh viên/giảng viên, năng suất nghiên cứu, thu nhập từ nghiên cứu, tác động trích dẫn, mức độ quốc tế hóa, thu nhập từ công nghiệp và bằng sáng chế.