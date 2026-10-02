IU xác nhận không thể biểu diễn tại Hàn Quốc trong năm nay

IU xác nhận sẽ không tổ chức các buổi biểu diễn tại Hàn Quốc trong năm nay sau khi tình trạng sức khỏe khiến kế hoạch concert trong nước của nữ ca sĩ phải thay đổi.

Cụ thể, mới đây, IU chia sẻ với người hâm mộ thông qua nền tảng dành cho fan về kế hoạch biểu diễn ban đầu cũng như những thay đổi liên quan đến lịch trình sắp tới.

IU đã xác nhận sẽ không tổ chức các buổi biểu diễn tại Hàn Quốc trong năm nay.

Theo IU, kế hoạch ban đầu của cô là bắt đầu các buổi biểu diễn tại Hàn Quốc bằng hai đêm diễn ở Goyang vào ngày 19 và 20/9. Sau đó, nữ ca sĩ dự kiến thực hiện tour diễn vòng quanh Hàn Quốc cho đến cuối tháng 10, trước khi bắt đầu world tour từ tháng 1/2027.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thể diễn ra như dự kiến do vấn đề sức khỏe. IU cho biết tình trạng sức khỏe khiến cô không thể đảm bảo các buổi biểu diễn tại Hàn Quốc. Nữ ca sĩ đồng thời bày tỏ mong muốn không trì hoãn kế hoạch bắt đầu world tour từ tháng 1/2027.

Trước đó, IU dự kiến trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên tổ chức concert tại sân vận động tổng hợp Goyang. Tuy nhiên, lịch trình này đã bị hủy sau khi các triệu chứng của chứng vòi nhĩ mở mà cô gặp phải trong thời gian dài trở nên nghiêm trọng hơn.

Việc hủy các đêm diễn tại Goyang đồng nghĩa khán giả Hàn Quốc sẽ không có cơ hội thưởng thức một concert của IU trong năm nay. Thay vào đó, nữ ca sĩ dự kiến bắt đầu các hoạt động biểu diễn ở nước ngoài từ tháng 1/2027.

Trước đó, IU dự kiến trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên tổ chức concert tại sân vận động tổng hợp Goyang.

Theo kế hoạch mới được IU chia sẻ, các buổi biểu diễn tại Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào giai đoạn cuối của world tour, thay vì diễn ra trước chuyến lưu diễn quốc tế như dự định ban đầu.

Như vậy, sau khi phải thay đổi kế hoạch vì vấn đề sức khỏe, IU sẽ tập trung cho lịch trình quốc tế từ đầu năm 2027. Những thông tin cụ thể về quy mô, địa điểm và lịch trình của world tour hiện chưa được công bố đầy đủ.