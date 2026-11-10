IU và IVE được vinh danh vì những đóng góp hỗ trợ nạn nhân thiên tai

IU và nhóm nhạc IVE được vinh danh vì những đóng góp trong hoạt động cứu trợ nạn nhân cháy rừng và hỗ trợ lực lượng cứu hỏa tại Hàn Quốc. Ảnh: Trang cá nhân nghệ sĩ

Ngày 10.11, Hiệp hội Cứu trợ thiên tai quốc gia Hope Bridge thông báo IU và IVE được lựa chọn nhận bằng khen của Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Phòng cháy chữa cháy nước này (9.11).

Đây là sự ghi nhận đối với những hoạt động thiện nguyện thiết thực mà các nghệ sĩ đã thực hiện trong thời gian qua, đặc biệt là sự quan tâm dành cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và lực lượng cứu hộ thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm.

Trước đó, vào tháng 3.2025, khi những vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Yeongnam, IU và IVE đã cùng chung tay hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả. Thông qua Hope Bridge, mỗi bên đóng góp 200 triệu won, nâng tổng số tiền quyên góp lên 400 triệu won.

Trong khoản kinh phí này, 200 triệu won được dành cho các chương trình hỗ trợ lực lượng cứu hỏa, số tiền còn lại được sử dụng để giúp đỡ những người dân chịu thiệt hại do hỏa hoạn.

Nguồn hỗ trợ dành cho lính cứu hỏa được triển khai dưới nhiều hình thức thiết thực như cung cấp bộ dụng cụ khẩn cấp, chuẩn bị các suất ăn và đồ ăn nhẹ cho nhân viên đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Những hoạt động này góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tiếp thêm nguồn lực cho lực lượng cứu hộ trong quá trình ứng phó với thiên tai.

Đối với IU, đây không phải lần đầu nữ ca sĩ tham gia các hoạt động cứu trợ cộng đồng. Từ năm 2020, cô thường xuyên đóng góp thông qua Hope Bridge để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, cháy rừng và những tình huống thiên tai khác tại Hàn Quốc.

Tính đến đợt quyên góp năm 2025, tổng số tiền IU ủng hộ thông qua tổ chức này đã đạt 500 triệu won. Bên cạnh việc hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn, nữ ca sĩ đặc biệt quan tâm đến những nhân viên cứu hỏa đang làm việc trong môi trường nguy hiểm.

Đón nhận sự ghi nhận từ Cục Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc, IU bày tỏ lòng trân trọng đối với những người trực tiếp tham gia công tác cứu hộ, đồng thời mong muốn tiếp tục đóng góp để giúp đỡ các hoàn cảnh cần hỗ trợ.

Trong khi đó, IVE cũng tích cực tham gia những hoạt động hướng đến cộng đồng. Ngoài khoản quyên góp hỗ trợ nạn nhân cháy rừng, nhóm còn có những chương trình động viên tinh thần dành riêng cho lực lượng cứu hỏa.

Tháng 10.2026, cả sáu thành viên gồm An Yu Jin, Gaeul, Rei, Jang Won Young, Liz và Leeseo tham gia dự án thu âm lời nhắn trên nền tảng Fire Hero Membership, hệ thống phúc lợi chính thức của Cục Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc.

Thông qua những thông điệp chúc mừng, lời cảm ơn và lời chúc an toàn, các thành viên IVE mong muốn gửi sự động viên đến những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của cộng đồng.

Đại diện nhóm chia sẻ niềm vui khi có cơ hội thể hiện sự biết ơn đối với lực lượng cứu hỏa, đồng thời hy vọng những lời nhắn sẽ mang đến nguồn động lực tinh thần cho họ trong công việc.

Ông Shin Hoon, Tổng thư ký Hope Bridge, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm xã hội của IU và IVE, đặc biệt là sự hỗ trợ dành cho cả người dân gặp thiên tai lẫn lực lượng trực tiếp tham gia cứu hộ.

Việc IU và IVE được trao bằng khen không chỉ ghi nhận những đóng góp về vật chất, tinh thần của các nghệ sĩ mà còn cho thấy sức ảnh hưởng tích cực của người nổi tiếng khi đồng hành cùng các hoạt động nhân đạo, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.