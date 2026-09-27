IU lén ra ngoài để xem biển quảng cáo, hé lộ hậu trường gây chú ý

IU bất ngờ tiết lộ hậu trường phía sau bộ trang phục đời thường từng gây chú ý khi cô xuất hiện tại Trung Quốc. Nữ ca sĩ cho biết mình đã phải lén rời khách sạn để tận mắt chứng kiến tình cảm của người hâm mộ dành cho mình.

Cụ thể, mới đây, tài khoản Instagram chính thức của IU đăng tải một đoạn video ngắn kèm dòng chú thích: “IU, người luôn được yêu thương, đã đến để xác nhận tình yêu ấy”.

IU lén rời khách sạn để tận mắt chứng kiến tình cảm của người hâm mộ dành cho mình.

Trong video, IU xuất hiện trên đường phố Thượng Hải và dùng máy quay ghi lại hình ảnh của chính mình trên một biển quảng cáo lớn tại địa phương. Dù được yêu cầu hạn chế ra ngoài trong thời gian thực hiện lịch trình, nữ ca sĩ vẫn tranh thủ rời khách sạn để trực tiếp nhìn thấy hình ảnh quảng bá và cảm nhận sự ủng hộ của người hâm mộ.

Đáng chú ý, đoạn video cũng hé lộ câu chuyện phía sau bộ đồ đời thường từng khiến IU nhận được nhiều sự quan tâm trước đó. Khi xuất hiện tại Trung Quốc, nữ ca sĩ diện áo phông oversize kết hợp quần bermuda và giày thể thao, tạo nên tổng thể đơn giản, thoải mái. Cô sử dụng thêm một chiếc túi hiệu để hoàn thiện phong cách.

Bộ trang phục này từng nhận về những ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen dành cho vẻ ngoài tự nhiên, một số người cho rằng cách ăn mặc của IU có phần khác với hình ảnh đáng yêu, nữ tính mà cô thường thể hiện, từ đó đặt câu hỏi về gu thời trang của nữ ca sĩ.

Bộ trang phục của IU từng nhận về những ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, IU sau đó đã trực tiếp giải thích lý do lựa chọn trang phục này. Trong một sự kiện trò chuyện trên Melon Music Wave, cô cho biết bản thân không cố tình diện đồ khác lạ.

“Ngày hôm đó tôi không cố tình mặc đặc biệt như vậy. Vì được dặn rằng ngoài lịch trình thì không nên ra khỏi khách sạn, nên tôi phải lén ra ngoài và mặc như thế”, IU chia sẻ.

Lời giải thích của nữ ca sĩ khiến câu chuyện phía sau bộ trang phục trở nên thú vị hơn. Thay vì chuẩn bị một diện mạo cầu kỳ, IU lựa chọn trang phục thoải mái để thuận tiện cho việc tranh thủ ra ngoài trong thời gian ngắn. Khoảnh khắc cô âm thầm ghi lại hình ảnh quảng cáo của chính mình cũng cho thấy sự quan tâm đặc biệt dành cho người hâm mộ.

Lời giải thích của nữ ca sĩ khiến câu chuyện phía sau bộ trang phục trở nên thú vị hơn.

Ngày 10/9, IU phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới gồm hai ca khúc. Cả hai bài hát đều do IU trực tiếp viết lời và được xem là những ca khúc phát hành trước thuộc album phòng thu thứ 6 sắp tới của nữ ca sĩ.