IU gây chú ý với diện mạo trẻ trung sau thời gian tạm hoãn lịch trình vì sức khỏe

Theo MyDaily, ngày 26/10, IU chia sẻ trên mạng xã hội loạt ảnh mới cùng dòng chú thích: "Thật kỳ diệu, chẳng biết từ bao giờ cậu đã trở thành New Balance của tôi".

Trong những hình ảnh được đăng tải, nữ ca sĩ lựa chọn phong cách thời trang mùa đông với tông màu xám làm chủ đạo. Cô diện áo phao dáng ngắn màu xám, kết hợp cùng áo thun kẻ sọc đồng màu bên trong.

IU cập nhật hình ảnh mới với phong cách thời trang mùa đông.

Ở phần thân dưới, IU phối chân váy ngắn màu đen với quần legging, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa năng động. Để hoàn thiện trang phục, nữ ca sĩ sử dụng thêm phụ kiện giữ ấm chân màu xám cùng chiếc túi phao mini có màu sắc tương đồng.

Cách phối đồ theo phong cách tone-sur-tone giúp IU tạo nên diện mạo hài hòa mà không cần sử dụng quá nhiều màu sắc hay phụ kiện cầu kỳ. Đáng chú ý, việc kết hợp áo phao với chân váy ngắn mang đến cảm giác trẻ trung, phù hợp với phong cách thời trang thường ngày của nữ ca sĩ.

Thay vì lựa chọn những thiết kế nổi bật hay táo bạo, IU ưu tiên trang phục đơn giản, thoải mái nhưng vẫn tạo được điểm nhấn riêng. Tông màu xám vốn được xem là gam màu trung tính, song qua cách phối đồ của IU, tổng thể trang phục vẫn mang đến cảm giác hiện đại và thời thượng.

Thay vì lựa chọn những thiết kế nổi bật hay táo bạo, IU ưu tiên trang phục đơn giản, thoải mái nhưng vẫn tạo được điểm nhấn riêng.

Bên cạnh phong cách thời trang, sự xuất hiện mới nhất của IU còn thu hút sự quan tâm bởi tình hình hoạt động của nữ ca sĩ trong thời gian gần đây.

Theo truyền thông Hàn Quốc, vào mùa hè năm nay, IU gặp vấn đề sức khỏe khi tình trạng rối loạn chức năng vòi nhĩ, cụ thể là chứng vòi nhĩ mở bất thường, trở nên nghiêm trọng hơn. Vì lý do này, nữ ca sĩ đã quyết định hoãn một số lịch trình dự kiến diễn ra trong mùa thu để tập trung nghỉ ngơi và hồi phục.

Thông tin từng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, đặc biệt khi IU là nghệ sĩ thường xuyên duy trì lịch trình bận rộn với nhiều hoạt động âm nhạc và giải trí. Sau thời gian điều chỉnh công việc, nữ ca sĩ từng bước trở lại với các hoạt động.

Tháng 9 vừa qua, IU phát hành trước đĩa đơn kỹ thuật số, đánh dấu bước tiếp nối trong hành trình âm nhạc. Sau đó, cô cũng xuất hiện tại một số sự kiện thương hiệu và tiếp tục duy trì tương tác với người hâm mộ thông qua mạng xã hội.

Theo kế hoạch được chia sẻ, IU dự kiến phát hành album phòng thu thứ 6 trong thời gian tới, đồng thời chuẩn bị cho các hoạt động biểu diễn, bao gồm concert và chuyến lưu diễn.

Tháng 9 vừa qua, IU phát hành trước đĩa đơn kỹ thuật số, đánh dấu bước tiếp nối trong hành trình âm nhạc.

Nữ ca sĩ cũng cho biết mong muốn được gặp lại người hâm mộ thông qua các hoạt động âm nhạc muộn nhất vào đầu năm 2027. Vì vậy, những hình ảnh mới của IU không chỉ gây chú ý về mặt thời trang mà còn khiến khán giả quan tâm đến hành trình trở lại của cô sau giai đoạn ưu tiên chăm sóc sức khỏe.

Với kế hoạch phát hành album và tổ chức concert trong tương lai, người hâm mộ đang kỳ vọng IU sẽ sớm tái xuất sân khấu khi tình trạng sức khỏe cho phép.